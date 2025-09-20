By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 23, 2025

विज्ञापन की वजह से विवादों में घिर चुके हैं सितारे

शाहरुख खान ने इमामी फेयरनेस क्रीम का ऐड किया था। इसे लेकर विवाद हुआ और दिल्ली के एक लड़के ने कोर्ट में मामला घसीट दिया था।

शाहरुख खान

Instagram: iamsrk

मैगी का विज्ञापन करने पर प्रीति जिंटा भी विवादों में घिरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैगी में लेड होने की चर्चा थी।

प्रीति जिंटा

Instagram: preityzinta

ऋतिक रोशन ने कोका कोला का ऐड किया था, जिस पर ईनाम था कि एक्टर संग डेट पर जाने का मौका। एक लड़की ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस किया था।

ऋतिक रोशन

Instagram: hrithikroshan

ऐश्वर्या राय ने ज्वेलरी ब्रांड का प्रमोशनल ऐड किया था लेकिन उनके पीछे सांवले रंग का लड़का छाता लिए खड़ा था। ऐसे में उनकी रंगभेद करने को लेकर आलोचना हुई।

ऐश्वर्या राय

Instagram: aishwaryarai

अमिताभ बच्चन पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का ऐड करते थे। एक बार एक लड़की ने उनसे कहा कि फैमिली-टीचर इसे जहर बताते हैं और आप ऐड करते हैं। बिग बी ने फिर कैंपने छोड़ दिया।

अमिताभ बच्चन

Instagram: amitabhbachchan

गोविंदा

रात में टीवी पर संधी सुधा प्लस तेल के ऐड में स्टार गोविंदा दिखते थे। इस तेल को लेकर काफी विवाद हुआ था, इसमें गोविंदा फंसे थे।

Instagram: govinda

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने चॉकलेट का ऐड किया था, जबकि कपिल के शो में उन्होंने बताया था कि वह शुगरी आइटम नहीं खातीं। ऐसे में उनकी आलोचना हुई थी।

Instagram: aliabhatt

सैफ अली खान

एक्टर सैफ अली खान ने तंबाकू ब्रांड का ऐड किया था। इसे लेकर सैफ विवादों में घिर गए थे।

Instagram: saifalikhan

विकी कौशल

विकी कौशल ने अंडरवियर का ऐड किया था, जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना भी थीं। इस विज्ञापन को लोगों ने चीप बताया था।

Instagram: vickykaushal

अजय देवगन

Instagram: ajaydevgn

अजय देवगन ने पान मसाला का ऐड किया था। इस विज्ञापन को लेकर अजय काफी ट्रोल हुए थे।

अक्षय कुमार

Instagram: akshaykumar

अक्षय कुमार ने भी पान मसाला का ऐड किया था। इसे लेकर अक्षय को लोगों ने काफी खरी-खोटी सुनाई। फिर एक्टर ने माफी मांगी।

