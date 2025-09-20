By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 23, 2025
विज्ञापन की वजह से विवादों में घिर चुके हैं सितारे
शाहरुख खान ने इमामी फेयरनेस क्रीम का ऐड किया था। इसे लेकर विवाद हुआ और दिल्ली के एक लड़के ने कोर्ट में मामला घसीट दिया था।
शाहरुख खान
मैगी का विज्ञापन करने पर प्रीति जिंटा भी विवादों में घिरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैगी में लेड होने की चर्चा थी।
प्रीति जिंटा
ऋतिक रोशन ने कोका कोला का ऐड किया था, जिस पर ईनाम था कि एक्टर संग डेट पर जाने का मौका। एक लड़की ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस किया था।
ऋतिक रोशन
ऐश्वर्या राय ने ज्वेलरी ब्रांड का प्रमोशनल ऐड किया था लेकिन उनके पीछे सांवले रंग का लड़का छाता लिए खड़ा था। ऐसे में उनकी रंगभेद करने को लेकर आलोचना हुई।
ऐश्वर्या राय
अमिताभ बच्चन पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का ऐड करते थे। एक बार एक लड़की ने उनसे कहा कि फैमिली-टीचर इसे जहर बताते हैं और आप ऐड करते हैं। बिग बी ने फिर कैंपने छोड़ दिया।
अमिताभ बच्चन
गोविंदा
रात में टीवी पर संधी सुधा प्लस तेल के ऐड में स्टार गोविंदा दिखते थे। इस तेल को लेकर काफी विवाद हुआ था, इसमें गोविंदा फंसे थे।
आलिया भट्ट
आलिया भट्ट ने चॉकलेट का ऐड किया था, जबकि कपिल के शो में उन्होंने बताया था कि वह शुगरी आइटम नहीं खातीं। ऐसे में उनकी आलोचना हुई थी।
सैफ अली खान
एक्टर सैफ अली खान ने तंबाकू ब्रांड का ऐड किया था। इसे लेकर सैफ विवादों में घिर गए थे।
विकी कौशल
विकी कौशल ने अंडरवियर का ऐड किया था, जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना भी थीं। इस विज्ञापन को लोगों ने चीप बताया था।
अजय देवगन
अजय देवगन ने पान मसाला का ऐड किया था। इस विज्ञापन को लेकर अजय काफी ट्रोल हुए थे।
अक्षय कुमार
अक्षय कुमार ने भी पान मसाला का ऐड किया था। इसे लेकर अक्षय को लोगों ने काफी खरी-खोटी सुनाई। फिर एक्टर ने माफी मांगी।
