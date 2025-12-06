By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 06, 2025
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले 11 बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
क्रिकेट जगत के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में अब तक 7 शतक लगाए हैं।
7 शतक
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर हैं।
डेविड वॉर्नर
Video Credit: Social Media
उन्होंने वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 पारियों में 5 शतक लगाए हैं।
30 पारियों में 5 शतक
Pic Credit: Social Media
क्रिकेट के भगवान का दर्जा प्राप्त सचिन तेंदुलकर ने वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुल 5 शतक लगाए हैं।
सचिन तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
सचिन तेंदुलकर ने 57 पारियों में पांच शतक लगाए हैं। वे इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
57 पारियों में 5 शतक
Pic Credit: Social Media
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। विलियमसन ने वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 शतक लगाए हैं।
केन विलियमसन के 4 शतक
Pic Credit: Social Media
शिखर धवन का नाम भी इस सूची में शामिल है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुल तीन शतक लगाए हैं।
शिखर धवन
Pic Credit: Social Media
सौरव गांगुली, क्रिस गेल, ब्रायन लारा, केविन पीटरसन, जो रूट और रोहित शर्मा ने भी इस टीम के खिलाफ तीन-तीन शतक लगाए हैं।
इन बल्लेबाजों ने भी लगाए हैं तीन शतक
Pic Credit: Social Media
