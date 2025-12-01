By Deepali Srivastava
इन बॉलीवुड कपल्स के बीच है उम्र का बड़ा फासला, आखिरी नाम कर देगा हैरान!
देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने विदेशी सिंगर निक जोनस से धूमधाम से शादी रचाई थी। दोनों की शादी क्रिश्चियन-हिंदू रिवाजों से उदयपुर में हुई थी।
प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस
निक जोनस प्रियंका चोपड़ा से 10 साल छोटे हैं, लेकिन उम्र का फासला दोनों के रिश्ते पर कभी नहीं पड़ा। कपल की प्यारी सी बेटी मालती है।
कितनी उम्र
जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख ने भी लव मैरिज की थी। दोनों बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक है। साल 2012 में दोनों ने शादी की थी।
जेनेलिया-रितेश देशमुख
रितेश और जेनेलिया के बीच 9 साल का अंतर है। दोनों की शादी सफल हुई और आज भी इनकी केमेस्ट्री परफेक्ट है। कपल के दो बेटे हैं।
एज गैप
आलिया भट्ट ने अपने लॉन्ग टाइम क्रश और एक्टर रणबीर कपूर से साल 2022 में शादी रचाई थी। दोनों की शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी।
आलिया भट्ट-रणबीर कपूर
उम्र का फासला
आलिया और रणबीर के बीच 11 साल का अंतर है। रणबीर अपनी पत्नी से बड़े हैं लेकिन दोनों के बीच बेशुमार प्यार है। अब कपल की बेटी राहा भी है।
करीना कपूर-सैफ अली खान
सैफ अली खान और करीना कपूर ने साल 2007 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और फिर शादी रचाई थी। सैफ उस वक्त तलाकशुदा थे।
बड़ा अंतर
सैफ और करीना की उम्र के बीच 10 साल का अंतर था। सैफ करीना से उम्र में बड़े थे, लेकिन इससे रिश्ते पर असर नहीं हुआ। कपल के दो प्यारे बेटे हैं।
मीरा राजपूत-शाहिद कपूर
लिस्ट में आखिरी नाम एक्टर शाहिद कपूर और मीरा राजपूत का है, दोनों की क्यूट केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद है। कपल ने अरेंज मैरिज की थी।
कितना एज गैप
आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहिद और मीरा के बीच 14 साल का फर्क है। लेकिन कपल ने प्यारा रिश्ता बनाया और उनके दो बच्चे हैं।
