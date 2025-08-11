By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
10 तरह के होते हैं पराठे, आपने कितने खाये
आलू का पराठा ज्यादातर लोगों का फेवरेट होता है। आलू का पराठा कई तरीके से बनता है।
आलू पराठा
पनीर को कसकर इसका पराठा बनाया जाता है। पनीर का पराठा भी ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं।
पनीर पराठा
सर्दियों के मौसम में लोग गोभी का पराठा भी बड़े चाव से खाते हैं। गोभी का पराठा लोग दही या चटनी से खाते हैं।
गोभी पराठा
प्याज को महीन काटकर इसे भरकर पराठा खाइये, मजा आ जायेगा। प्याज का पराठा भी बनता है।
प्याज का पराठा
मूली का पराठा
मूली का पराठा लोग कम खाना पसंद करते हैं लेकिन कई लोग इसे खाने के शौकीन होते हैं। ये भी टेस्टी होता है।
मेथी पराठा
सर्दी में आने वाला मेथी का साग का भी पराठा बनता है। मेथी को उबालकर इसे आटे में सानकर इसका पराठा बनता है।
अंडा पराठा
अगर आप अंडा खाते हैं, तो अंडा पराठा भी खाया होगा। अंडे को भरकर इसका पराठा बढ़िया बनता है।
मटर पराठा
मटर का पराठा खाने के भी लोग काफी शौकीन होते हैं। मटर को उबालकर इसका पराठा बनाया जाता है।
पालक पराठा
मेथी की तरह ही पालक का पराठा भी बनता है। पालक सर्दी में खूब आती है और लोग इसका पराठा खाते हैं।
नमक-अजवाइन पराठा
नमक-अजवाइन का पराठा भी लोग खूब खाते हैं। इसे लोग चाय से खाना खूब पसंद करते हैं।
मूंग दाल का क्रिस्पी चीला कैसे बनाएं
Click Here