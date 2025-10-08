By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED October 08, 2025
टीम इंडिया के नए सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा से जुड़ी 10 अहम बातें
प्रज्ञान ओझा का जन्म 5 सितंबर 1986 को भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ था।
प्रज्ञान ओझा का जन्म
उन्होंने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था।
क्रिकेट की शुरुआत
साल 2008 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था।
इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू
साल 2009 में उन्होंने टेस्ट और टी20 में डेब्यू किया।
टी-20I और टेस्ट में पदार्पण
प्रज्ञान ओझा के लिए उस दौर में जगह बनाना मुश्किल काम था, क्योंकि उनकी सीधी प्रतिस्पर्धा हरभजन सिंह जैसे अनुभवी और अश्विन और जडेजा जैसे युवा खिलाड़ियों से थी।
टीम में जगह बनाना मुश्किल
इन तीन बड़े खिलाड़ियों के होते हुए भी ओझा ने अपनी प्रतिभा के दम पर टीम में जगह बनाई और भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेले।
भारत के लिए खेले तीनों फॉर्मेट
प्रज्ञान ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी-20 मैच खेले।
इतने मैचों में मिला मौका
उन्होंने साल 2008 से लेकर 2013 तक भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेला, उसके बाद उन्हें मौके नहीं मिले।
सचिन का लास्ट मैच ओझा का भी आखिरी
2008 से 2013 के बीच ओझा ने 24 टेस्ट में 113 विकेट, 18 वनडे में 21 विकेट और 6 टी20 में 10 विकेट लिए।
ऐसा था ओझा का प्रदर्शन
बता दें कि जो मैच सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट मैच था, वही मैच ओझा का भी आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच साबित हुआ। ओझा ने उस टेस्ट मैच में 10 विकेट हासिल किए थे, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस क्रिकेटर का करियर आसमान छुएगा, लेकिन 27 साल की उम्र में ही करियर खत्म हो गया। तब महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान थे।
धोनी की कप्तानी में खत्म हुआ करियर
