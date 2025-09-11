By Vimlesh Kumar Bhurtiya
कप्तान सूर्या की वाइफ संग 10 सुपर रोमांटिक तस्वीरें, देखकर कहेंगे जोड़ी हो तो ऐसी

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं।

सूर्यकुमार यादव

Insta: devishashetty_

सूर्यकुमार यादव ने साल 2016 में शादी की थी। उनकी वाइफ का नाम देविशा शेट्टी है।

2016 में हुई थी शादी

Insta: devishashetty_

इस कपल ने लव मैरिज की थी। दोनों का प्यार कॉलेज के दिनों का है।

लव मैरिज

Insta: devishashetty_

शादी के 9 साल बाद भी इस कपल की गजब की बॉन्डिंग देखने को मिलती है।

शानदार बॉन्डिंग

Insta: devishashetty_

सूर्या और उनकी वाइफ देविशा को घूमने फिरने का बहुत शौक है।

घूमने फिरने का शौक

Insta: devishashetty_

यह कपल फैशन के मामले में भी किसी से कम नहीं है।

फैशन के मामले में कम नहीं

Insta: devishashetty_

वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, जब भी ये दोनों कोई आउटफिट कैरी करते हैं कमाल दिखते हैं।

दिखते हैं लाजवाब

Insta: devishashetty_

देविशा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

Insta: devishashetty_

सूर्यकुमार यादव देविशा शेट्टी को अपनी सफलता के पीछे की एक बड़ी ताकत मानते हैं।

सूर्या पत्नी को मानते हैं बड़ी ताकत

Insta: devishashetty_

