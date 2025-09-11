By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 11, 2025
कप्तान सूर्या की वाइफ संग 10 सुपर रोमांटिक तस्वीरें, देखकर कहेंगे जोड़ी हो तो ऐसी
भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं।
सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव ने साल 2016 में शादी की थी। उनकी वाइफ का नाम देविशा शेट्टी है।
2016 में हुई थी शादी
इस कपल ने लव मैरिज की थी। दोनों का प्यार कॉलेज के दिनों का है।
लव मैरिज
शादी के 9 साल बाद भी इस कपल की गजब की बॉन्डिंग देखने को मिलती है।
शानदार बॉन्डिंग
सूर्या और उनकी वाइफ देविशा को घूमने फिरने का बहुत शौक है।
घूमने फिरने का शौक
यह कपल फैशन के मामले में भी किसी से कम नहीं है।
फैशन के मामले में कम नहीं
वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, जब भी ये दोनों कोई आउटफिट कैरी करते हैं कमाल दिखते हैं।
दिखते हैं लाजवाब
देविशा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
सूर्यकुमार यादव देविशा शेट्टी को अपनी सफलता के पीछे की एक बड़ी ताकत मानते हैं।
सूर्या पत्नी को मानते हैं बड़ी ताकत
