By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sep 03, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

मिचेल स्टार्क की वाइफ, 10 रोमांटिक तस्वीरें

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने हाल ही में टी-20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।

मिचेल स्टार्क

Pic Credit: Social Media

वे मौजूदा समय में अपनी प्रोफेशनल लाइफ के कारण चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं।

पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आइए आज हम आपको मिचेल स्टार्क की वाइफ से मिलाते हैं।

वाइफ से मिलिए

Pic Credit: Social Media

मिचेल स्टार्क की वाइफ का नाम एलिसा हीली है।

एलिसा हीली

Pic Credit: Social Media

वे बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।

खूबसूरत

Pic Credit: Social Media

आपको जानकार खुशी होगी कि एलिसा भी मिचेल स्टार्क की तरह एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर

Pic Credit: Social Media

 बता दें कि एलिसा ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के लिए विकेटकीपिंग और बैटिंग करती हैं।

बल्लेबाजी करती हैं एलिसा

Pic Credit: Social Media

यह कपल लंबी डेटिंग के बाद साल 2016 में शादी के बंधन में बंधा था।

साल 2016 में की थी शादी

Pic Credit: Social Media

एलिसा और स्टार्क एक-दूसरे के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती रहती हैं।

शानदार जोड़ी

Pic Credit: Social Media

कितनी होती है एक IAS ऑफिसर की सैलरी?

 Click Here