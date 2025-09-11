By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED September 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
कुलदीप यादव की होने वाली पत्नी संग 10 रोमांटिक तस्वीरें
भारतीय टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने जून में सगाई की थी।
कुलदीप यादव की सगाई
Pic Credit: Social Media
उनकी होने वाली पत्नी का नाम वंशिका है।
वंशिका
Pic Credit: Social Media
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वंशिका उत्तर प्रदेश के लखनऊ के श्याम नगर की रहने वाली हैं।
लखनऊ की हैं वंशिका
Pic Credit: Social Media
वंशिका और कुलदीप दोनों बचपन के दोस्त हैं।
बचपन के दोस्त
Pic Credit: Social Media
समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई।
दोस्ती प्यार में हुई तब्दील
Pic Credit: Social Media
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वंशिका एलआईसी के साथ काम करती हैं।
एलआईसी में करती हैं काम
Pic Credit: Social Media
कुलदीप यादव की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।
सगाई की तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
रिंग सेरेमनी के लिए कुलदीप ने एक क्लासिक क्रीम बंदगला सूट पहना था, जबकि उनकी मंगेतर एक वाइब्रेंट नारंगी लहंगे में नजर आईं थीं।
सगाई में पहने थे ये कपड़े
Pic Credit: Social Media
कुलदीप यादव ने अपनी मंगेतर के साथ कुछ और भी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की थीं, हालांकि थोड़ी देर बात उन्होंने इन तस्वीरों को हटा लिया था। लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें वायरल हुई थीं।
और भी तस्वीरें हुईं वायरल
Pic Credit: Social Media
टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
Click Here