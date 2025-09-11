By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
IPS अधिकारी आशना चौधरी की होने वाले पति संग 10 रोमांटिक तस्वीरें
साल 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी आशना चौधरी ने अप्रैल 2025 में सगाई की है। उनके होने वाले पति का नाम अभिनव सिचाव है।
आशना चौधरी की सगाई
Insta:
aashna.chaudhary.79
अभिनव ने भी आशना की तरह ही साल 2022 में ही यूपीएससी सीएसई की परीक्षा क्रैक की थी।
साल 2022 में क्रैक किया था यूपीएससी
Insta:
aashna.chaudhary.79
उन्होंने इस परीक्षा में ऑल इंडिया 12वीं रैंक हासिल की थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित किए गए थे।
ऑल इंडिया 12वीं रैंक
Insta:
aashna.chaudhary.79
वहीं, आशना चौधरी की बात करें तो उन्होंने साल 2022 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया 116वीं रैंक हासिल की थी।
आशना चौधरी ने हासिल की थी 116वीं रैंक
Insta:
aashna.chaudhary.79
इस रैंक के साथ आशना चौधरी को भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित किया गया था। वे उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं।
बनीं आईपीएस अधिकारी
Insta:
aashna.chaudhary.79
इस तरह एक तरफ जहां आशना चौधरी खुद आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं, उनके होने वाले पति अभिनव सिचाव आईएएस अधिकारी हैं।
पति आईएएस, पत्नी आईपीएस
Insta:
aashna.chaudhary.79
सोशल मीडिया पर
इन दोनों के
इंगेजमेंट की तस्वीरें मौजूद हैं। इन तस्वीरों में दोनों की जोड़ी काफी शानदार नजर आ रही है।
सगाई की तस्वीरें
Insta:
aashna.chaudhary.79
एक तरफ आशना खूबसूरती की मिसाल पेश करती नजर आ रही हैं तो उनके होने वाले पति अभिनव भी किसी फिल्मी एक्टर की तरह ही हैंडसम नजर आ रहे हैं।
लेडी विद हर हैंडमस मैन
Insta:
aashna.chaudhary.79
आशना चौधरी के होने वाले पति अभिनव हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रहने वाले हैं। वहीं, आशना उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं।
हरियाणा-यूपी कनेक्शन
Insta:
aashna.chaudhary.79
IAS अधिकारी रूपल राणा की 10 खूबसूरत तस्वीरें
Click Here