क्रिकेटर उमेश यादव की वाइफ संग 10 रोमांटिक तस्वीरें
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज उमेश यादव भले ही लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हों, लेकिन वे अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं।
उमेश यादव
वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी फिटनेस की वीडियो शेयर करने के साथ-साथ वाइफ संग तस्वीरें भी साझा करते हैं।
वाइफ संग तस्वीरें
उमेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर वाइफ संग शेयर की गई तस्वीरों को फैंस खूब पसंद करते हैं।
फैंस करते हैं पसंद
साथ ही साथ हजारों की संख्या में फैंस उनकी तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हैं।
प्रतिक्रिया
बता दें कि उमेश यादव की वाइफ का नाम तान्या बाधवा है। इस कपल ने 29 मई 2013 को शादी की थी।
साल 2013 में की थी शादी
शादी से पहले उमेश और तान्या ने एक-दूसरे को समझने के लिए लंबा वक्त लिया था और लंबे समय तक डेटिंग की थी।
एक-दूसरे को समझने में लिया था लंबा वक्त
चार साल की लंबी डेटिंग के बाद इस कपल ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था।
चार साल की डेटिंग के बाद शादी का फैसला
शादी से पहले तान्या वाधवा ने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री हासिल की थी और इसी में अपना करियर बनाया।
फैशन डिजाइनर हैं वाइफ
उमेश यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तान्या ही उनकी ड्रेसिंग का ख्याल रखती हैं।
उमेश के भी फैशन का रखती हैं ख्याल
