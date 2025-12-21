By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 21, 2025

आपको जरूर पढ़ने चाहिए भगत सिंह के ये 10 क्रांतिकारी विचार

दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी।

मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता हूं।

राख का एक-एक कण, मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं, जो जेल में भी आजाद है।

हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कर्म और प्रयास भरपूर करे, क्योंकि सफलता वातावरण और मौके पर निर्भर करती है।

क्रांति मानव जाति का अपरिहार्य हक है। आजादी सबका कभी ना खत्म होने वाला अधिकार है।

मेरे खून का एक-एक कतरा देश में इंकलाब लाएगा।

जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।

पिस्तौल और बम क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है।

वो मुझे तो मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते।

प्रेमी, कवि और पागल एक ही चीज से बने होते हैं।

