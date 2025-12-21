By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
आपको जरूर पढ़ने चाहिए भगत सिंह के ये 10 क्रांतिकारी विचार
दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी।
1
Pic Credit: Social Media
मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता हूं।
2
Pic Credit: Social Media
राख का एक-एक कण, मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं, जो जेल में भी आजाद है।
3
Pic Credit: Social Media
हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कर्म और प्रयास भरपूर करे, क्योंकि सफलता वातावरण और मौके पर निर्भर करती है।
4
क्रांति मानव जाति का अपरिहार्य हक है। आजादी सबका कभी ना खत्म होने वाला अधिकार है।
5
मेरे खून का एक-एक कतरा देश में इंकलाब लाएगा।
6
Pic Credit: Social Media
जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।
7
Pic Credit: Social Media
पिस्तौल और बम क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है।
8
Pic Credit: Social Media
वो मुझे तो मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते।
9
Pic Credit: Social Media
प्रेमी, कवि और पागल एक ही चीज से बने होते हैं।
10
Pic Credit: Social Media
सर्दियों में केला खाना चाहिए या नहीं?
Click Here