By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 18, 2025
ये हैं विकास दिव्यकीर्ति की वाइफ, तस्वीरों में देखिए खूबसूरती
विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
विकास दिव्यकीर्ति
Pic Credit: Social Media
उनका नाम देश के जाने माने शिक्षकों में लिया जाता है।
जाने-माने शिक्षकों में शुमार
Pic Credit: Social Media
विकास दिव्यकीर्ति की पर्सनल लाइफ के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आज हम आपको उनकी वाइफ से मिला रहे हैं।
पत्नी से मिलिए
Pic Credit: Social Media
विकास दिव्यकीर्ति की वाइफ का नाम डॉ. तरुणा वर्मा है।
तरुणा वर्मा
Pic Credit: Social Media
दोनों की शादी साल 1998 में हुई थी।
1998 में हुई थी शादी
Pic Credit: Social Media
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे दृष्टि-द-विजन कोचिंग संस्थान की निदेशक हैं।
ये काम करती हैं
Pic Credit: Social Media
जानकारी के मुताबिक, वे दृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन की सीईओ और एमडी भी हैं।
सीईओ और एमडी
Pic Credit: Social Media
तरुणा वर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वे पति संग अपनी तस्वीरें भी साझा करती हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
Pic Credit: Social Media
