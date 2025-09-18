By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 18, 2025

ये हैं विकास दिव्यकीर्ति की वाइफ, तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

विकास दिव्यकीर्ति 

उनका नाम देश के जाने माने शिक्षकों में लिया जाता है।

जाने-माने शिक्षकों में शुमार

विकास दिव्यकीर्ति की पर्सनल लाइफ के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं।

पर्सनल लाइफ

ऐसे में आज हम आपको उनकी वाइफ से मिला रहे हैं।

पत्नी से मिलिए

विकास दिव्यकीर्ति की वाइफ का नाम डॉ. तरुणा वर्मा है।

तरुणा वर्मा

दोनों की शादी साल 1998 में हुई थी।

1998 में हुई थी शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे दृष्टि-द-विजन कोचिंग संस्थान की निदेशक हैं।

ये काम करती हैं 

जानकारी के मुताबिक, वे दृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन की सीईओ और एमडी भी हैं।

सीईओ और एमडी

तरुणा वर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वे पति संग अपनी तस्वीरें भी साझा करती हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

