By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 07, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की साथ में 10 तस्वीरें
क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टूट गई है। लंबे सस्पेंस के बाद दोनों ने बयान जारी किया है।
स्मृति मंधाना की शादी टूटी
स्मृति मंधाना ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरे जीवन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है।
स्मृति मंधाना का बयान
उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे इसी तरह रखना चाहती हूं।
प्राइवेट इंसान
स्मृति ने कहा कि- लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी टूट गई है।
टूट गई है शादी
मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही करने की अपील करती हूं।'
मामले को खत्म करने की अपील
वहीं, पलाश मुच्छल ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से एक बयान जारी किया और अपनी बात रखी।
पलाश ने भी दिया बयान
पलाश ने लिखा- 'मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला किया है।'
निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला
उन्होंने आगे कहा कि 'लोगों को अपुष्ट अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते देखना बहुत दुखदायी रहा है। उन्होंने लिखा, 'मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग मेरे लिए सबसे पवित्र चीज के बारे में निराधार अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया देते हैं।'
दुखदायी समय
हमारे शब्द ऐसे जख्म दे सकते हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं सकते। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को याद दिलाया कि ऑनलाइन गलत सूचनाओं के कारण दूसरों को कहीं ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।
ट्रोलिंग को लेकर कही ये बात
