By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू की 10 तस्वीरें
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदलुकर की सगाई की तस्वीरें सामने आई हैं।
अर्जुन तेंदुलकर की सगाई
Pic Credit: Social Media
बीते दिन सोशल मीडिया पर अर्जुन तेंदुलकर और उनके मंगेतर की सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुईं।
वायरल हैं तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
रिपोर्ट्स हैं कि मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से उन्होंने प्राइवेट सेरेमनी में इंगेजमेंट की।
सानिया चंडोक से इंगेजमेंट
Pic Credit: Social Media
इस सेरेमनी में परिवार के लोग और बेहद करीबी दोस्त शामिल हुए।
करीबी दोस्त और परिवार के लोग हुए शामिल
Pic Credit: Social Media
बता दें कि अभी सगाई को लेकर दोनों परिवारों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं।
आधिकारिक बयान नहीं आया
Pic Credit: Social Media
तेंदुलकर फैमिली की होने वाली बहुरानी की तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वे बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत हैं।
स्टाइलिश
Pic Credit: Social Media
आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहुरानी सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है।
यहां से पढ़ी हैं सानिया
Pic Credit: Social Media
सानिया बिजनेस वूमेन हैं। वे मुंबई में एक पेट सैलून, स्पा 'मिस्टर पॉज' की डायरेक्ट हैं। उनका फैमिली बिजनेस भी काफी बड़ा है।
बिजनेस वूमेन हैं सानिया
Pic Credit: Social Media
सानिया अर्जुन की हमसफर ही नहीं बनने वाली, बल्कि वह पहले से ही सारा तेंदुलकर की बहुत अच्छी दोस्त हैं।
सारा तेंदुलकर की अच्छी दोस्त
Pic Credit: Social Media
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में एकमात्र भारतीय
Click Here