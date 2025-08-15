By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 15, 2025
रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी की साड़ी में 10 तस्वीरें
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की सगाई प्रिया सरोज से हुई है।
रिंकू सिंह की मंगेतर
Pic Credit: Social Media
प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से लोकसभा सांसद हैं।
लोकसभा सांसद
Pic Credit: Social Media
वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर साल 2024 में सांसद चुनी गई हैं।
2024 में बनी सांसद
Pic Credit: Social Media
प्रिया सरोज मात्र 25 वर्ष की उम्र में सांसद निर्वाचित हुईं।
25 वर्ष की उम्र में
Pic Credit: Social Media
वे देश की सबसे खूबसूरत और युवा सांसदों में से एक हैं।
युवा सांसदों में से एक
Pic Credit: Social Media
प्रिया सरोज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने सामाजिक कार्यों की तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
Pic Credit: Social Media
प्रिया सरोज साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।
साड़ी में लगती हैं खूबसूरत
Pic Credit: Social Media
सोशल मीडिया पर उनके द्वारा शेयर की गई तस्वीरों को फैंस खूब पसंद करते हैं।
फैंस करते हैं तारीफ
Pic Credit: Social Media
बता दें कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह साल 2025 के अंत तक शादी करने वाले हैं।
इसी साल होगी शादी
Pic Credit: Social Media
