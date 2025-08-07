By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 07, 2025
भारत के टी-20 कप्तान की वाइफ की साड़ी में 10 तस्वीरें
भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। उनकी पत्नी का नाम देवेशा शेट्टी है।
सूर्यकुमार यादव की वाइफ
Pic Credit: Social Media
देविशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
Pic Credit: Social Media
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वे अपनी तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं।
तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
इन तस्वीरों में वे बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।
नजर आती हैं खूबसूरत
Pic Credit: Social Media
देविशा द्वारा शेयर की गई तस्वीरों को फैंस बड़ी संख्या में पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं।
फैंस करते हैं पसंद
Pic Credit: Social Media
देविशा शेट्टी ट्रेडिशनल लिबास में बला की खूबसूरत लगती हैं।
ट्रेडिशनल लिबास में सुंदर
Pic Credit: Social Media
साड़ी में उनकी तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं।
साड़ी में तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
बता दें कि देविशा और सूर्यकुमार यादव ने साल 2016 में शादी की थी।
साल 2016 में की थी शादी
Pic Credit: Social Media
दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के दौरान ही इस कपल को एक-दूसरे से प्यार हुआ था।
कॉलेज के दौरान हुआ था प्यार
Pic Credit: Social Media
ये हैं दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय शामिल
