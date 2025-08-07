By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 07, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

भारत के टी-20 कप्तान की वाइफ की साड़ी में 10 तस्वीरें

भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। उनकी पत्नी का नाम देवेशा शेट्टी है।

सूर्यकुमार यादव की वाइफ

देविशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वे अपनी तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं।

तस्वीरें

इन तस्वीरों में वे बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।

नजर आती हैं खूबसूरत

देविशा द्वारा शेयर की गई तस्वीरों को फैंस बड़ी संख्या में पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं।

फैंस करते हैं पसंद

देविशा शेट्टी ट्रेडिशनल लिबास में बला की खूबसूरत लगती हैं।

ट्रेडिशनल लिबास में सुंदर

साड़ी में उनकी तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं।

साड़ी में तस्वीरें

बता दें कि देविशा और सूर्यकुमार यादव ने साल 2016 में शादी की थी।

साल 2016 में की थी शादी

दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के दौरान ही इस कपल को एक-दूसरे से प्यार हुआ था।

कॉलेज के दौरान हुआ था प्यार

