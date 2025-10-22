By Vimlesh Kumar Bhurtiya
हार्दिक पांड्या की 24 साल की नई GF, 10 PHOTOS
हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं।
हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ
इन दिनों वे अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ स्पॉट किए जा रहे हैं।
न्यू गर्लफ्रेंड
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड का नाम माहिका शर्मा है।
माहिका शर्मा
माहिका शर्मा की उम्र 24 साल है, जबकि हार्दिक पांड्या 32 साल के हैं।
24 साल की माहिका शर्मा
हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड पेशे से मॉडल हैं।
मॉडल हैं गर्लफ्रेंड
वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
माहिका शर्मा अपनी तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं।
खूबसूरत तस्वीरें
बता दें कि माहिका शर्मा ने कई टॉप डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक किया है। वे कई म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।
शॉर्ट फिल्मों में आ चुकी हैं नजर
वेस्टर्न ड्रेस में माहिका शर्मा की खूबसूरती देखते ही बनती है।
वेस्टर्न ड्रेस में खूबसूरत
