By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

हार्दिक पांड्या की 24 साल की नई GF, 10 PHOTOS

हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं।

हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ

Pic Credit: Social Media

इन दिनों वे अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ स्पॉट किए जा रहे हैं।

न्यू गर्लफ्रेंड

Pic Credit: Social Media

हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड का नाम माहिका शर्मा है।

माहिका शर्मा

Pic Credit: Social Media

माहिका शर्मा की उम्र 24 साल है, जबकि हार्दिक पांड्या 32 साल के हैं।

24 साल की माहिका शर्मा

Pic Credit: Social Media

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड पेशे से मॉडल हैं।

मॉडल हैं गर्लफ्रेंड

Pic Credit: Social Media

वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

Video Credit: Social Media

माहिका शर्मा अपनी तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं।

खूबसूरत तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

बता दें कि माहिका शर्मा ने कई टॉप डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक किया है। वे कई म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

शॉर्ट फिल्मों में आ चुकी हैं नजर

Pic Credit: Social Media

वेस्टर्न ड्रेस में माहिका शर्मा की खूबसूरती देखते ही बनती है।

वेस्टर्न ड्रेस में खूबसूरत

Pic Credit: Social Media

