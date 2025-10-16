By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 16, 2025

मोहम्मद शमी की वाइफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें

मोहम्मद शमी की वाइफ का नाम हसीन जहां है।

हसीन जहां बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हसीन जहां एक बेटी की मां हैं।

हसीन जहां अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं।

इन तस्वीरों को फैंस बहुत पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हैं।

बता दें कि हसीन जहां और मोहम्मद शमी की पहली मुलाकात साल 2012 में एक आईपीएल मैच के दौरान हुई थी।

मीडिया में छपी खबरों को मानें तो मोहम्मद शमी पहली ही नजर में हसीन जहां की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे।

2 साल एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2014 में इस कपल ने शादी की थी।

2015 में शमी और हसीन जहां के घर बेटी का जन्म हुआ। साल 2017 से दोनों में अनबन शुरू हो गई। अब हसीन जहां मोहम्मद शमी से अलग रहती हैं।

