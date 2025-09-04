By Vimlesh Kumar Bhurtiya
खूबसूरत IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल की 10 PHOTOS
आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
स्मिता सभरवाल
वे अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी फैंस के बीच साझा करती रहती हैं।
तस्वीरें
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है।
फैन फॉलोइंग
उन्हें इंस्टाग्राम पर 908K यूजर्स फॉलो करते हैं।
फॉलोअर्स
स्मिता को ब्यूटी विद ब्रेन कहा जा सकता है, क्योंकि वे खूबसूरत होने के साथ-साथ प्रतिभाशाली भी हैं।
ब्यूटी विद ब्रेन
उन्होंने 23 साल की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा को क्रैक किया था।
23 साल में क्रैक किया यूपीएससी
उन्होंने साल 2000 में यूपीएससी सीएसई की परीक्षा क्रैक की थी। जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की थी।
ऑल इंडिया चौथी रैंक
बता दें कि आईएएस स्मिता मूल रूप से दार्जिलिंग की रहने वाली हैं और हैदराबाद से पढ़ाई की है।
दार्जलिंग की हैं स्मिता
वह खुद को 'आर्मी ब्रैट' कहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी कर्नल पीके दास हैं।
आर्मी ऑफिसर की बेटी
