By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 04, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

खूबसूरत IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल की 10 PHOTOS

आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

स्मिता सभरवाल

Insta:smita_sabharwal1

वे अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी फैंस के बीच साझा करती रहती हैं।

तस्वीरें

Insta:smita_sabharwal1

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है।

फैन फॉलोइंग

Insta:smita_sabharwal1

उन्हें इंस्टाग्राम पर 908K यूजर्स फॉलो करते हैं।

फॉलोअर्स

Insta:smita_sabharwal1

स्मिता को ब्यूटी विद ब्रेन कहा जा सकता है, क्योंकि वे खूबसूरत होने के साथ-साथ प्रतिभाशाली भी हैं।

ब्यूटी विद ब्रेन

Insta:smita_sabharwal1

उन्होंने 23 साल की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा को क्रैक किया था।

23 साल में क्रैक किया यूपीएससी

Insta:smita_sabharwal1

उन्होंने साल 2000 में यूपीएससी सीएसई की परीक्षा क्रैक की थी। जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की थी।

ऑल इंडिया चौथी रैंक

Insta:smita_sabharwal1

बता दें कि आईएएस स्मिता मूल रूप से दार्जिलिंग की रहने वाली हैं और हैदराबाद से पढ़ाई की है।

दार्जलिंग की हैं स्मिता

Insta:smita_sabharwal1

वह खुद को 'आर्मी ब्रैट' कहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी कर्नल पीके दास हैं। 

आर्मी ऑफिसर की बेटी

Insta:smita_sabharwal1

