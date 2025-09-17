भारत के कौन-कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी को छूते हैं?

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 17, 2025
सूर्यकुमार यादव की पत्नी संग 10 पुरानी तस्वीरें
कप्तान सूर्यकुमार यादव भारत पाकिस्तान मैच के बाद चर्चा में हैं।
सूर्यकुमार यादव
पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने के बाद कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं।
तारीफ और आलोचना
इन सबसे इतर आज हम आपको सूर्यकुमार यादव और उनकी वाइफ देविशा शेट्टी की पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
वाइफ संग पुरानी तस्वीरें
सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी ने 7 जुलाई 2016 को शादी की थी।
2016 में की थी शादी
इस कपल ने शादी से पहले एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था।
लंबी डेटिंग के बाद साथ रहने का फैसला
दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी।
कॉलेज में हुई थी मुलाकात
कॉलेज के दिनों में सूर्यकुमार यादव को देविशा का डांस काफी पसंद आया था। वे डांस देखकर ही देविशा पर फिदा हो गए थे।
पसंद आया था देविशा का डांस
कॉलेज के दिनों में देविशा भी सूर्यकुमार के मैच देखने जाती थीं।
मैच देखने जाती थीं देविशा
धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलती गई और फिर 5 साल की लंबी डेटिंग के बाद इस कपल ने शादी कर ली।
दोस्ती, प्यार फिर शादी
