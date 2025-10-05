By Navaneet Rathaur
भारत में पाए जाने वाले 10 विषैले सांप, महज एक बूंद जहर ले सकती है जान
भारत में सांपों की विविधता अनूठी है, लेकिन कुछ सांप इतने जहरीले हैं कि उनकी एक बूंद जहर भी जान ले सकती है। आज हम आपको भारत के 10 सबसे खतरनाक सांपों के बारे में बताएंगे।
भारत के 10 विषैले सांप
रसेल वाइपर भारत में सबसे घातक सांपों में से एक है। इसका जहर खून को जमाता है, जिससे अंग विफलता और रक्तस्राव हो सकता है। यह सांप खेतों और जंगलों में पाया जाता है।
रसेल वाइपर
इंडियन कोबरा, जिसे नाग भी कहा जाता है, अपने फन और उस पर चश्मे जैसे निशान के लिए जाना जाता है। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
इंडियन कोबरा
कॉमन क्रेट को रात का साइलेंट किलर कहते हैं। आकार में छोटा होने के बावजूद भी यह सांप अत्यंत जहरीला है और इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर तंत्रिका तंत्र को पंगु बना देता है।
कॉमन क्रेट
रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाला सॉ-स्केल्ड वाइपर अपनी खुरदुरी त्वचा और फुफकारने की अनूठी आवाज के लिए जाना जाता है। इसका जहर भी खून को जमाता है।
सॉ-स्केल्ड वाइपर
किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसका जहर इतना शक्तिशाली है कि हाथी को भी मार सकता है। जंगलों में पाया जाता है।
किंग कोबरा
बैंडेड क्रेट अपने रंगीन बैंड्स के लिए जाना जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिका तंत्र को तुरंत प्रभावित करता है। यह सांप जंगलों और खेतों में पाया जाता है।
बैंडेड क्रेट
पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला यह सांप अपने रंगों और पैटर्न के लिए जाना जाता है। इसका जहर खून को प्रभावित करता है और तीव्र दर्द का कारण बनता है।
मालाबार पिट वाइपर
यह सांप बांस के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका जहर खून को प्रभावित करता है और गंभीर रक्तस्राव का कारण बन सकता है।
बंबू पिट वाइपर
इन जहरीले सांपों से बचने के लिए सावधानी बरतें। जंगल, खेत या घर में सतर्क रहें, मोटे जूते पहनें, और रात में टॉर्च का उपयोग करें। सांप काटने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।
सावधानी बरतें
