दुनिया के 10 सबसे महंगे शहरों की लिस्ट
दुनिया के सबसे महंगे शहर में मोनाको शुमार है। यहां लग्जरी घर खरीदने के लिए करीब 38800 अमेरिकी डॉलर (करीब 32 लाख रुपये) प्रति स्क्वायर मीटर खर्च करने पड़ते हैं।
मोनाको
न्यूयॉर्क सिटी काफी महंगा शहर है। यहां प्राइम प्रॉपर्टी की कीमत औसतन 27500 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर है।
न्यूयॉर्क सिटी
हांगकांग भी काफी महंगा शहर है। यहां घर खरीदने के लिए औसतन 26300 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर चुकाने पड़ते हैं।
हांगकांग
लंदन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। यहां लग्जरी प्रॉपर्टी की औसत कीमत 24000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर है।
लंदन
फ्रेंच रिवेरा का सेंट-जीन-कैप-फेराट शहर काफी खूबसूरत है। यहां प्रॉपर्टी खरीदने की कीमत करीब 21200 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर है।
सेंट-जीन-कैप-फेराट
पेरिस भी काफी महंगा शहर है। यहां लग्जरी रियल एस्टेट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। फैशन और खान-पान की वजह से पेरिस का नाम दुनियाभर में मशहूर है।
पेरिस
स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख भी काफी महंगा शहर है। यहां की लाइफस्टाइल भी बहुत हाई है।
ज्यूरिख
स्विट्जरलैंड का ही शहर है जिनेवा में भी प्रॉपर्टी की कीमतें काफी ज्यादा हैं क्योंकि मजदूरी और जीवनयापन का खर्चा हाई है।
जिनेवा
इस देश का एक और शहर बेसल भी काफी महंगा है यहां पर भी जिंदगी जीना बहुत ज्यादा महंगा है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट की कीमतें ऊंची रहती हैं।
बेसल
स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में रहना भी बेहद महंगा है, क्योंकि सामान्य खर्च से लेकर लग्जरी रियल एस्टेट तक सबकी कीमतें काफी ज्यादा हैं।
बर्न
