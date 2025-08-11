By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

बॉलीवुड की 10 सबसे क्यूट बहनों की जोड़ी

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और उनकी बहन अनीषा में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। अनीषा प्रोफेशनल गोल्फर प्लेयर हैं। 

दीपिका-अनीषा

Instagram: deepikapadukone

कपूर सिस्टर्स करीना और करिश्मा भी क्यूट बॉन्डिंग शेयर करती हैं। दोनों एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा करती हैं।

करीना-करिश्मा

Instagram: kareenakapoor

आलिया भट्ट और शाहीन के बीच भी कूल बॉन्ड है। अक्सर आलिया शाहीन के साथ फोटो शेयर करती हैं।

आलिया-शाहीन

Instagram: aliabhatt

शिल्पा अपनी बहन शमिता को हर साल राखी बांधती हैं। शमिता को शिल्पा काफी सपोर्ट भी करती हैं।

शिल्पा-शमिता

Instagram: shamitashetty

भूमि-समीक्षा

भूमि पेडनेकर और समीक्षा अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। दोनों एक जैसी दिखती भी हैं। दोनों की जोड़ी हिट है।

Instagram: bhumipednekar

कृति-नुपुर

कृति सेनन और नुपुर की भी जोड़ी कमाल है। कृति के बिजनेस में भी नुपुर फुल सपोर्ट कर रही हैं और पार्टनर भी हैं।

Instagram: kritisanon

सोनम-रिया

Instagram: sonamkapoor

सोनम कपूर और रिया एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। रिया के डिजाइन किए हुए कपड़े अक्सर सोनम पहने नजर आती हैं।

जान्हवी-खुशी

Instagram: khushikapoor

जान्हवी कपूर और खुशी भी क्यूट बॉन्ड शेयर करती हैं। दोनों ही बहनें फिल्मों में करियर बना चुकी हैं और अक्सर साथ में दिखती हैं।

मलाइका-अमृता

Instagram: malaikaarorafans

मलाइका अरोड़ा और अमृता सुख-दुख के सच्चे साथी हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर आउटिंग पर जाते हैं।

कटरीना-इसाबेल

कटरीना कैफ अपनी बहन इसाबेल से बहुत प्यार करती हैं। इसाबेल के करियर में कटरीना काफी सपोर्ट भी करती हैं।

Instagram: katrinakaif

नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये 9 फिल्में-सीरीज, सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं 2 कहानियां

 Click Here