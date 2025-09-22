By Deepali Srivastava
सुंदरकांड से प्रेरित बेबी बॉय के 10 यूनिक नाम

हनुमान जी से प्रेरित शिव के अंश को रुद्रांश कहा जाता है। ये नाम बेटे के लिए आप चुन सकते हैं।

रुद्रांश

हनुमान जी की ताकत और बुद्धिमानी को उनका शौर्य कहा जाता है। बेटे को शौर्य नाम भी दे सकते हैं।

शौर्य

हनुमान जी को सुंदरकांड में पवनपुत्र कहा गया है। पवन नाम भी बेटे के लिए बेस्ट हो सकता है।

पवन

हनुमान जी को वीर भी कहा जाता है। ऐसे में वीर नाम बेटे के लिए उनसे प्रेरित रहेगा।

वीर

हनुमान जी को सूर्य पुत्र भी कहा गया है। सूर्य को रवि कहते हैं। सुंदरकांड से प्रेरित रवि नाम भी बेटे के लिए रख सकते हैं।

रवि

राघव

सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी राम जी के बड़े उपासक थे। वह उन्हें राघव कहते थे। आप हनुमान जी का पसंदीदा नाम राघव चुनें।

अविनाश

अविनाश नाम का मतलब है, जिसका कभी अंत या विनाश न हो सके। हनुमान जी से इस नाम को जोड़ा गया है।

कपीश

हनुमान जी को बंदरों का स्वामी कहा जाता है। आप बेटे के लिए कपीश नाम भी ले सकते हैं। ये थोड़ा यूनिक होगा।

वायु

वायुपुत्र हनुमान जी के नाम से प्रेरित बेटे का नाम वायु भी रख सकते हैं। ये नाम मॉडर्न लगेगा।

तेजस

तेजस नाम का मतलब है तेज और प्रकाश देने वाला। हनुमान जी को ये नाम दिया गया है। ये नाम आप भी बेटे के लिए चुन सकते हैं।

