By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
खून बढ़ाने के लिए सर्दियों में खाएं ये 10 फूड्स
बहुत से लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
ब्लड
खून की कमी को दूर करने के लिए सर्दियों में कौन से फूड्स का सेवन किया जा सकता है, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
आयरन रिच फूड
चुकंदर में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
चुकंदर
पोषक तत्वों से भरपूर पालक को सर्दियों में अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है।
पालक
जो लोग खून की कमी से जूझ रहे हैं या खून बढ़ाना चाहते हैं रोजाना अनार खाएं।
अनार
साबुत अनाज और विभिन्न प्रकार की दालों को डाइट में शामिल करने से हीमोग्लोबिन के स्तर में बढ़ोत्तरी होती है।
दाल
खजूर, अखरोट, बादाम, किशमिश आदि सभी आयरन रिच होते हैं।
ड्राई फ्रूट्स
ब्लड काउंट बढ़ाने के लिए पका अमरूद खाना लाभाकारी माना गया है।
अमरूद
अंडा प्रोटीन रिच होने के साथ-साथ आयरन से भी भरपूर होता है।
अंडा
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
