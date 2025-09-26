By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 26, 2025
दुनिया के सबसे महंगे गुलाब से जुड़ी 10 रोचक बातें
गुलाब का फूल बेहद प्यारा और सुगंधित होता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे गुलाब की कीमत के बारे में बताने जा रहे हैं।
सबसे महंगा गुलाब
दुनिया के सबसे महंगे गुलाब का नाम है जूलियट रोज। इसकी कीमत जानकर आपको काफी आश्चर्य हो सकता है।
जूलियट रोज
बताया जाता है कि इसकी खेती करना आसान नहीं है। खूब पसीना बहाने के बाद यह फूल खिलता है, इसलिए इसकी कीमत 112 करोड़ रुपए तक हो सकती है।
कीमत
इस गुलाब की नस्ल को विकसित करने की लागत 5 मिलियन डॉलर थी। साल 2006 में यह गुलाब दुनिया के सामने आया था।
विकसित करने की लागत
तब इसकी कीमत 90 करोड़ रुपए थी। हालांकि, समय के साथ इसकी कीमतों में कमी आई है, लेकिन आज भी इसे 30 मिलियन रोज कहा जाता है।
तब इतनी थी कीमत
ऑस्टिन ही वह शख्स थे, जिन्होंने पहली बार जूलियट गुलाब की खेती शुरू की थी। ऑस्टिन ने इसे कुछ अलग अंदाज में उगाने का प्रयास किया था।
किसने विकसित किया था
कहते हैं, उन्होंने कई तरह के गुलाबों की किस्मों को मिलाकर नई किस्म का फूल तैयार किया।
नए किस्म का फूल
विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट से इंस्पायर होकर इसे जूलियट रोज नाम दिया गया। उन्हें इस गुलाब को उगाने में तकरीबन 15 साल लग गए।
फूल का नाम
जूलियट रोज की खुशबू बहुत हल्की और परफ्यूम जैसी महसूस होती है। इसकी खुशबू ही है, जो इसे गुलाब की अन्य किस्मों से अलग बनाती है।
कैसी होती है खुशबू
इसके बारे में कहा जाता है कि यह गुलाब तीन साल तक न तो सूखता है, न मुरझाता है। यही कारण है कि इसकी कीमत करोड़ों में जाती है।
खासियत
