द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में 10 खास बातें
चीन की दीवार जिसे इंग्लिश में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ये दीवार सात अजूबों में से एक है।
द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना
चीन की दीवार पूर्व सम्राट किन शी हुआंग की कल्पना के बाद बनना शुरू हुई। इसे बनाने में करीब 2000 साल लगे।
कब बनी
इस दीवार को बनाने का उद्देश्य था बाहरी दुश्मनों से चीन को बचाना। इस दीवार को फांदने में काफी समय लगता।
क्यों बनी
ये दुनिया की सबसे लंबी और चौड़ी मानव संरचना मानी जाती है। इसकी लंबाई 6400 किमी है।
मानव संरचना
चीन की दीवार में लगे पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था।
चावल का आटा
लंबा रास्ता
चीन की दीवार पर एक साथ 5 घुड़सवार और 10 पैदल सैनिक आसानी से चल सकते हैं।
मौतें
इस दीवार को बनाने में करीब 3-4 लाख लोगों की मौत हुई। अब रखरखाव की कमी के कारण ये किनारे से टूट रही है।
दुश्मनों के लिए
जब ये दीवार बनाई गई है, तो इस बात ध्यान रखा गया कि दुश्मनों पर छिपकर नजर रखी जाये। इसमें मीनारें भी बनी हैं।
विश्व धरोहर
लोग इस दीवार की ईंटें चुराकर तस्करी कर रहे थे। ऐसे में यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था।
टूरिस्ट प्लेस
साल 1970 में इसे पर्यटकों के लिए खोला गया। फिल्म चांदनी चौक टू चाइना में इस दीवार पर ही शूटिंग हुई है।
