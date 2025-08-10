By Deepali Srivastava
एफिल टावर के बारे में 10 सबसे खास बातें
फ्रांस की राजधानी पेरिस में शान से खड़ा है एफिल टावर। एफिल टावर को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं।
एफिल टावर
एफिल टावर को दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। इंसानों द्वारा बनाई गई ये संरचना विश्वभर में फेमस है।
सबसे ऊंचा
एफिल टावर की कुल लंबाई 324 मीटर है। इसमें से पहली मंजिल जमीन से 58 मीटर ऊंची है।
कितनी लंबाई
ये टावर साल 1887 से 1889 के बीच बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में 2 साल लगे। इसे डिजाइनर गुस्ताव एफिल ने किया था।
कब बना
पेंट का वजन
हैरान करने वाली बात ये है कि एफिल टावल को किया जाने वाला पेंट लगभग 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। तब ये टिक पाता है।
ऊंचाई कम ज्यादा
एफिल टावर की हैरानी वाली बात ये है कि ये सर्दी में थोड़ा छोटा और गर्मी में लंबा हो जाता है। इसमें लगा लोहा गर्मी में पिघलता है और सर्दी में जमता है।
3 खास मंजिल
एफिल टावर की तीन खास मंजिल हैं, जिनपर पर्यटक घूमने जाते हैं। पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट है, दूसरी पर कैफे, तीसरी पर दूरबीन से शहर का नजारा दिखता है।
कैसे जाते हैं
एफिल टावर की इन मंजिलों पर जाने के लिए आपको लिफ्ट और सीढ़ियां मिल जाएंगी। यहां तक जाने के लिए सभी का टिकट भी लगता है।
टिकट कितना
एफिल टावर एंट्री में 4 साल तक के बच्चे का टिकट फ्री है। 5-11 साल के बच्चे का 4.10 यूरो, एडल्ट के लिए 8.10 यूरो लगता है।
रोशनी वाला टावर
एफिल टावर रात के 1-2 बजे तक भी जगमगाता रहता है। ताकि इसकी रोशनी से अंधेरा होने पर भी उजाला रहे।
