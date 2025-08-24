By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 24, 2025
दिल्ली मेट्रो से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें
दिल्ली भर में दौड़ती हुई मेट्रो रोजाना हजारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग मेट्रो से सफर जरूर करते हैं।
दिल्ली मेट्रो
साल 2002, 24 दिसंबर को पहली बार दिल्ली के शाहदरा से तीस हजारी तक मेट्रो सेवा शुरू हुई थी। फिर इसका दायरा बढ़ता चला गया।
कब चली
दिल्ली मेट्रो के लिए 12 लाइन बनी हैं और कुल 286 मेट्रो स्टेशन बनाये गए हैं। मेट्रो करीब 391 किमी का रूट कवर करती हैं।
कितने स्टेशन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो हर साल करीब 700 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं।
हजारों लोगों का सफर
पीली लाइन
मेट्रो स्टेशन पर पीली पट्टियां या पैर के निशान उन लोगों के लिए बनी हैं, जो देख नहीं सकते।
आवाज किसकी
मेट्रो में जो आवाज आती है, वह रिनी सीमॉन और शम्मी नारंग की है। इन दोनों की आवाज हर स्टेशन के आने पर सुनाई देती है।
नो डस्टबिन
दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों पर कूड़ेदान नहीं बने हैं। इसके बावजूद स्टेशन साफ-सुथरा रहता है।
ग्रीन हाउस गैस
दिल्ली मेट्रो को ग्रीन हाउस गैस के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट भी मिला हुआ है।
लेडीज कंपार्टमेंट
दिल्ली मेट्रो का हर पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। ये महिला की सेफ्टी के लिए बनाया गया था।
अवॉर्ड
दिल्ली मेट्रो अपने नाम कई अवॉर्ड जीत चुकी हैं। उसे बेस्ट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी मिला है।
