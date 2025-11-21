By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 20, 2025
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में 10 दिलचस्प बातें
नीतीश कुमार ने आज 20 नवंबर को 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आइए उनके बारे में 10 दिलचस्प बातें आपको बताते हैं।
नीतीश कुमार ने ली शपथ
नीतीश कुमार का जन्म पटना के बख्तियारपुर में 1 मार्च, 1951 को हुआ। वे एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
जन्म
जानकारी के मुताबिक, नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ एक आयुर्वेदिक वैद्य भी थे। उनकी माता परमेश्वरी देवी गृहिणी थीं।
माता-पिता
आप अगर नीतीश कुमार के घर का नाम नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार, नीतीश कुमार के घर का नाम ‘मुन्ना’ है।
घर का नाम
नीतीश कुमार की शुरुआती शिक्षा बख्तियारपुर में हुई। उन्होंने आगे की पढ़ाई पटना के साइंस कॉलेज से की।
शुरुआती शिक्षा
1972 में नीतीश कुमार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज (अभी NIT पटना) पहुंचे और वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई
नीतीश कुमार पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होने के बाद कुछ समय तक नौकरी भी की। उन्होंने बीएसईबी (बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) में इंजीनियर के तौर पर कुछ समय तक नौकरी की।
बतौर इंजीनियर नौकरी
नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, वी.पी सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के सानिध्य में राजनीतिक दृष्टिकोणों को समझा।
महान नेताओं का सानिध्य
1985 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के हरनौत से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1989 में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। नीतीश 1990 में कृषि राज्यमंत्री और 1998 में केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री बने।
राजनीतिक सफर की शुरुआत
नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सात दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वे विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे।
पहली बार मुख्यमंत्री
बीच में जीतनराम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो साल 2005 से वर्तमान समय तक नीतीश कुमार लगातार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं।