बिहार के बारे में 10 दिलचस्प बातें
ब्रिटिश भारत में लंबे समय तक बिहार बंगाल प्रोविंस का हिस्सा रहा।
बंगाल प्रोविंस का हिस्सा
22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना।
बिहार बनने की तारीख
आजादी के बाद 1956 में बिहार का पुनर्गठन हुआ था।
राज्य का पुनर्गठन
गेंदा बिहार का राजकीय फूल है।
राजकीय फूल
पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है।
सबसे बड़ा जिला
1974 में बिहार मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है।
बिहार आंदोलन
गौरैया को बिहार की राजकीय पक्षी माना गया है।
राजकीय पक्षी
बिहार की सीमा तीन राज्यों और एक देश से लगती है। पश्चिम बंगाल (पूर्व में), उत्तर प्रदेश (पश्चिम में) और झारखंड (दक्षिण में) की सीमा लगती है।
तीन राज्यों से लगती है सीमा
बिहार का राजकीय चिन्ह दो स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष है।
राजकीय चिन्ह
भगवान बुद्ध ने बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। बोधगया बिहार में स्थित है।
बुद्ध को मिला ज्ञान
