सरदार वल्लभ भाई पटेल के 10 प्रेरक विचार
एकता के बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता।
1
विश्वास और दृढ़ निश्चय से बढ़कर कोई ताकत नहीं।
2
काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी गरिमा होती है।
3
सच्चा धर्म वही है जो हमें एकता और भाईचारे का संदेश दे।
4
देश की एकता हमारी पहचान है, इसे कभी कमजोर न होने दें।
5
जिस दिन भारत एकजुट हो जाएगा, उस दिन कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकेगी।
6
हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें और उसके योग्य बने रहें।
7
देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देना ही सबसे बड़ी साधना है।
8
जो व्यक्ति डरता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता।
9
हमें अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी, जितनी उसे पाने के लिए की थी।
10
