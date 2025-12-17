By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

सरदार वल्लभ भाई पटेल के 10 प्रेरक विचार

एकता के बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता।

1

Pic Credit: Social Media

विश्वास और दृढ़ निश्चय से बढ़कर कोई ताकत नहीं।

2

काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी गरिमा होती है।

3

सच्चा धर्म वही है जो हमें एकता और भाईचारे का संदेश दे।

4

Pic Credit: Social Media

देश की एकता हमारी पहचान है, इसे कभी कमजोर न होने दें।

5

Pic Credit: Social Media

जिस दिन भारत एकजुट हो जाएगा, उस दिन कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकेगी।

6

Pic Credit: Social Media

हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें और उसके योग्य बने रहें।

7

Pic Credit: Social Media

देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देना ही सबसे बड़ी साधना है।

8

Pic Credit: Social Media

जो व्यक्ति डरता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता।

9

हमें अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी, जितनी उसे पाने के लिए की थी।

10

Pic Credit: Social Media

