By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
भारत के इन शहरों में लगता है सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम
पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में सबसे ज्यादा जाम लगता है। लिस्ट के हिसाब से ये शहर इस मामले में पहले नंबर पर है।
कोलकाता
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी जाम खूब लगता है। लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। साल 2023-24 में यहां सबसे ज्यादा जाम देखा गया।
बेंगलुरु
महाराष्ट्र के पुणे शहर में भी जाम की हालत काफी बुरी है। पुणें में सुबह और शाम के वक्त जाम में फंसना तय है।
पुणे
चौथे नंबर पर है हैदराबाद। हैदराबाद में कई आईटी फर्म बन चुके हैं लेकिन यहां पर जाम की हालत नहीं सुधरी।
हैदराबाद
चेन्नई
तमिलनाडु का चेन्नई शहर भी जाम से अछूता नहीं है। वहां भी जाम खूब लगता है। लोग इसमें फंसकर परेशान हो जाते हैं।
मुंबई
महाराष्ट्र का खूबसूरत शहर मुंबई भी जाम के मामले में लिस्ट में शामिल है। शहर में जाम की समस्या दूर करने के लिए कई पुल बने हैं।
अहमदाबाद
गुजरात का खूबसूरत शहर अहमदाबाद भी जाम से परेशान है। ये शहर लिस्ट में सातवें नंबर पर है।
एरनाकुलम
केरला का शहर एरनाकुलम भी इस लिस्ट में शामिल है। यहां भी खूब जाम लगता है और लोग घंटों फंसे रहते हैं।
जयपुर
राजस्थान के जयपुर शहर में भी खराब जाम लगता है। यहां ऑफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं।
दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। दिल्ली में ट्रैफिक की हालत काफी बुरी है। सुबह-शाम के वक्त यहां जाम हमेशा लगता है।
