By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

सुपरहिट फिल्मों को ठुकरा चुके हैं ये सितारे

एक्टर सलमान खान ने फिल्म बाजीगर, चक दे इंडिया को रिजेक्ट कर दिया था। दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई।

सलमान खान

Instagram: salmankhan

दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित को लीड रोल में कास्ट किया गया। फिल्म को जूही ने रिजेक्ट कर दिया था।

जूही चावला

Instagram: juhichawla

एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने फिल्म ये जवानी है दीवानी को ठुकरा दिया था। इस फिल्म में फिर दीपिका पादुकोण को कास्ट कर लिया गया।

कटरीना कैफ

Instagram: katrinakaif

एक्टर शाहरुख खान ने फिल्म लगान, 3 ईडियट्स जैसी फिल्मों को ठुकरा दिया था। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं।

शाहरुख खान

Instagram: shahrukhkhan

ऋतिक रोशन

एक्टर ऋतिक रोशन ने फिल्म दिल चाहता है रिजेक्ट कर दी थी। फिल्म में आमिर, सैफ, अक्षय खन्ना ने काम किया।

Instagram: hrithikroshan

करीना कपूर

फिल्म राम लीला में दीपिका और रणवीर की जोड़ी हिट हो गई थी। दीपिका का रोल पहले करीना को मिला था।

Instagram: kareenakapoor

सैफ अली खान

Instagram: saifalikhan

एक्टर सैफ अली खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म को ठुकरा दिया था। फिल्म आज भी सुपरहिट है।

काजोल

Instagram: kajol

एक्ट्रेस काजोल ने भी कई अच्छी फिल्मों को रिजेक्ट किया है। उन्होंने फिल्म वीर जारा को ठुकराया था।

अक्षय कुमार

Instagram: Akshaykumar

भाग मिल्खा भाग पहले अक्षय कुमार के पास पहुंची थी। उन्होंने इसे मना किया और फिर इसमें फरहान अख्तर ने काम किया।

शाहिद कपूर

फिल्म रांझणा के लिए शाहिद कपूर को पहले चुना गया था। लेकिन उनके मना करने के बाद ये रोल धनुष ने निभाया।

Instagram: Shahidkapoor

Bigg Boss 19 की ये कंटेस्टेंट शादी से पहले हुईं थी प्रेग्नेंट, शादीशुदा कुमार सानू संग रहा अफेयर

 Click Here