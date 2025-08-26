By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
सुपरहिट फिल्मों को ठुकरा चुके हैं ये सितारे
एक्टर सलमान खान ने फिल्म बाजीगर, चक दे इंडिया को रिजेक्ट कर दिया था। दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई।
सलमान खान
दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित को लीड रोल में कास्ट किया गया। फिल्म को जूही ने रिजेक्ट कर दिया था।
जूही चावला
एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने फिल्म ये जवानी है दीवानी को ठुकरा दिया था। इस फिल्म में फिर दीपिका पादुकोण को कास्ट कर लिया गया।
कटरीना कैफ
एक्टर शाहरुख खान ने फिल्म लगान, 3 ईडियट्स जैसी फिल्मों को ठुकरा दिया था। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं।
शाहरुख खान
ऋतिक रोशन
एक्टर ऋतिक रोशन ने फिल्म दिल चाहता है रिजेक्ट कर दी थी। फिल्म में आमिर, सैफ, अक्षय खन्ना ने काम किया।
करीना कपूर
फिल्म राम लीला में दीपिका और रणवीर की जोड़ी हिट हो गई थी। दीपिका का रोल पहले करीना को मिला था।
सैफ अली खान
एक्टर सैफ अली खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म को ठुकरा दिया था। फिल्म आज भी सुपरहिट है।
काजोल
एक्ट्रेस काजोल ने भी कई अच्छी फिल्मों को रिजेक्ट किया है। उन्होंने फिल्म वीर जारा को ठुकराया था।
अक्षय कुमार
भाग मिल्खा भाग पहले अक्षय कुमार के पास पहुंची थी। उन्होंने इसे मना किया और फिर इसमें फरहान अख्तर ने काम किया।
शाहिद कपूर
फिल्म रांझणा के लिए शाहिद कपूर को पहले चुना गया था। लेकिन उनके मना करने के बाद ये रोल धनुष ने निभाया।
