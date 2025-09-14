By Vimlesh Kumar Bhurtiya
पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली नहीं
वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ कुल 67 पारियों में 2526 रन बनाए हैं।
सचिन तेंदुलकर
लिस्ट में दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ का नाम है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 55 पारियों में 1899 रन बनाए हैं।
राहुल द्रविड़
सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 59 पारियों में कुल 1657 रन बनाए हैं।
मोहम्मद अजहरुद्दीन
सौरव गांगुली चौथे स्थान पर हैं। दादा ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कुल 50 पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें 1652 रन बनाए हैं।
सौरव गांगुली
लिस्ट में पांचवें स्थान पर युवराज सिंह का नाम है। युवराज ने इस टीम के खिलाफ 38 पारियों में 1360 रन बनाए हैं।
युवराज सिंह
महेंद्र सिंह धोनी लिस्ट में 6वें स्थान पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 31 वनडे पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें 1231 रन बनाए हैं।
महेंद्र सिंह धोनी
लिस्ट में 7वें स्थान पर वीरेंद्र सहवाग का नाम है। इस विस्फोटक बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 31 पारियां खेली हैं, जिसमें 1071 रन बनाए हैं।
वीरेंद्र सहवाग
लिस्ट में अजय जड़ेजा का नाम भी शामिल है। वे 8वें स्थान पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में कुल 36 पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें 892 रन बनाए हैं।
अजय जडेजा
रोहित शर्मा इस सूची में 9वें नंबर पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में कुल 19 पारियां खेली हैं, जिसमें 873 रन बनाए हैं।
रोहित शर्मा
25 पारियों में 862 रनों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 34.48 की औसत से बल्लेबाजी की है।
नवजोत सिंह सिद्धू
