देश की दूसरी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी JNU के बारे में 10 प्रमुख बातें

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई साल 2025 की NIRF रैंकिंग में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का 9वां सबसे बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान है।

2025 की NIRF रैंकिंग में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को देश की दूसरी सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी घोषित किया गया है। 

जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कैंपस 1000 एकड़ से अधिक में फैला हुआ है।

बता दें कि इस विश्वविद्यालय में सभी स्कूलों और अलग-अलग स्पेशल सेंटर के लिए इमारतें हैं।

जेएनयू का पुस्तकालय अपने आप में खास है। बताया जाता है कि इसका कार्पेट एरिया 1 लाख वर्ग फीट है। यह एक 9 मंजिला इमारत है।

जेएनयू में कुल मिलाकर 16 हॉस्टल हैं। इसमें से 7 लड़कों के लिए 4 लड़कियों के लिए और 4 को-एड हैं। एक हॉस्टल कामकाजी और शादीशुदा महिलाओं के लिए है।

जेएनयू का दुनियाभर के 150 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से करार है। इस करार के तहत ये विश्वविद्यालय आपस में सहयोग करते हैं।

जेएनयू को मुख्य रूप से यूजीसी फंड देता है। इसके अलावा इसे यूनेस्को, यूनीसेफ, फोर्स फाउंडेसन, रतन टाटा ट्रस्ट आदि से भी फंड मिलता है।

जेएनयू के सभी हॉस्टलों के नाम नदियों के नाम पर रखे गए हैं, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करते हैं। हॉस्टलों के नाम जैसे- ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी आदि हैं।

