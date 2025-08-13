By Vimlesh Kumar Bhurtiya
भारत के नागरिक तिरंगे के बारे में ये 10 बातें जरूर जानें

भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। इसे पहली बार 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था।

भारत का राष्ट्र्रीय ध्वज

भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का प्रतीक है।

प्रतीक

भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग होते हैं, इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। 

तीन रंग

तिरंगे में तीन रंग केसरिया, सफेद और हरा हैं। सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं।

तिरंगे की संरचना

तिरंगे का सबसे ऊपरी हिस्सा केसरिया होता है जो- साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है।

केसरिया रंग का महत्व

तिरंगे के बीच में स्थित सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है।

सफेद रंग की महत्ता

तिरंगे की तीसरी और आखिरी पट्टी में मौजूद हरा रंग उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है।

हरे रंग की अहमियत

तिरंगे की सफेद पट्टी के बीच में स्थित अशोक चक्र गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है।

अशोक चक्र 

तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था।

इन्होंने डिजाइन किया

आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत में आधिकारिक तौर पर तिरंगे को सिर्फ कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में बनाया जाता है।

सिर्फ यहां बनाया जाता है

