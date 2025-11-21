By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
बजरंगबली के 10 पावन धाम, दर्शन करने से दूर होंगे सारे कष्ट
प्रयागराज के संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर में हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के दर्शन लेटी हुई मुद्रा में होते हैं। इसे बंधवा वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है
लेटे हनुमान, प्रयागराज
यूपी के अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि के पास ही स्थित है हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर, जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहां दर्शन मात्र से ही कई सारे दुख खत्म हो जाते हैं।
हनुमानगढ़ी, अयोध्या
वाराणसी शहर में भी हनुमान जी का सिद्ध धाम है, जिसे लोग संकटमोचन मंदिर के नाम से जानते हैं। यहां भी भक्तों की खूब भीड़ होती है।
संकट मोचन, वाराणसी
दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी का मंदिर हनुमत भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। हनुमान जी का यह पावन धाम पांडवकालीन माना जाता है।
सिद्ध हनुमत धाम, दिल्ली
देश के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक बिहार की राजधानी पटना शहर में स्थित है, जिसे लोग महावीर मंदिर के नाम से जानते हैं।
महावीर हनुमान मंदिर, पटना
जाखू मंदिर, शिमला
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है जहां जाने पर आपको बजरंगी के चरण चिन्ह के दर्शन करने को मिलते हैं। इस मंदिर को जाखू मंदिर कहते हैं।
हनुमान मंदिर,चित्रकूट
चित्रकूट धाम में हनुमान जी का मंदिर स्थित है। यहां हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करते हुए एक जल की धारा बहती है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं।
मेहंदीपुर के बाला जी
राजस्थान के दौसा जिले में इस हनुमत धाम के बारे में मान्यता है कि यहां दर्शन और पूजन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्या शीघ्र ही दूर हो जाती है।
सालासर का हनुमान मंदिर
बजरंगी का यह पावन धाम राजस्थान के चुरु शहर में स्थित है। इस मंदिर में जाने पर आपको हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ वाली प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं
गुजरात के बेट द्वारका से तकरीबन चार मील दूरी पर स्थित हनुमत धाम है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ मकरध्वज की मूर्ति थी स्थापित है, जिसे हनुमान जी का पुत्र माना जाता है।
बेट द्वारका का हनुमान मंदिर
सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे
Click Here