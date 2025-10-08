By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
थकान दूर करें: एनर्जी से भरपूर 10 आहार
क्या आप अक्सर थकान महसूस करते हैं? थकान का मुख्य कारण ऊर्जा की कमी है। ऐसे में सही खाद्य पदार्थ ऊर्जा बढ़ा सकते हैं।
दूर करें थकान
केले में पोटैशियम और विटामिन B6 होते हैं जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत हैं।
1
पालक में आयरन होता है जो थकान को कम करने में मदद करता है और ऊर्जा प्रदान करता है।
2
बादाम में स्वस्थ वसा, प्रोटीन और मैग्नीशियम होते हैं जो ऊर्जा बढ़ाते हैं।
3
शहद एक प्राकृतिक ऊर्जा बूस्टर है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, शहद वाली चाय पी सकते हैं।
4
ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो दीर्घकालिक ऊर्जा देते हैं।
5
अंडे प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं और वे ऊर्जा के स्तर को भी स्थिर रखते हैं।
6
ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन अधिक होता है, जो लंबे समय तक ऊर्जावान रखता है।
7
डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो मूड और ऊर्जा में सुधार करते हैं।
8
पानी की कमी से थकान हो सकती है, नियमित रूप से पानी पीना जरूरी है।
9
चिया सीड्स: फाइबर, प्रोटीन, और ओमेगा-3 से भरपूर, लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करे।
10
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
माचा टी के अनजाने साइड इफेक्ट्स
Click Here