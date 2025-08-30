By Vimlesh Kumar Burtiya
PUBLISHED August 30, 2025

टेस्ट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने का रिकॉर्ड मुथैया मुरलीधरन के नाम है। उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में कुल 1992 मेडन ओवर डाले।

मुथैया मुरलीधरन

Pic Credit: Social Media

सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले दुनिया के दूसरे टेस्ट गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न हैं। उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में कुल 1871 मेडन ओवर डाले।

शेन वॉर्न

Pic Credit: Social Media

सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले दुनिया के तीसरे टेस्ट गेंदबाज इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में कुल 1856 मेडन ओवर डाले।

जेम्स एंडरसन

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 1749 मेडन ओवर डाले।

ग्लेन मैक्ग्रा

Pic Credit: Social Media

टेस्ट क्रिकेट में 1685 मेडन ओवर के साथ पांचवे स्थान पर भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले का नाम है।

अनिल कुंबले

Video Credit: Social Media

लिस्ट में 6वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के शॉन पोलक हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 1536 मेडन ओवर डाले हैं।

शॉन पोलक

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाजों में 7वें स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। उन्होंने 485 पारियों में कुल 1362 मेडन ओवर डाले हैं।

स्टुअर्ट ब्रॉड

Pic Credit: Social Media

इस सूची में 8वें स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व गेंदबाज कर्टनी वॉल्श हैं। उन्होंने 446 टेस्ट पारियों में 1329 मेडन ओवर्स डाले हैं।

कर्टनी वॉल्श

Pic Credit: Social Media

सूची में 9वें स्थान पर वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज लांस गिब्स हैं, जिन्होंने 151 टेस्ट पारियों में 1317 मेडल ओवर डाल दिए थे।

लांस गिब्स

Pic Credit: Social Media

इस लिस्ट में 10वें और आखिरी स्थान पर न्यूजीलैंड के दिग्गज स्पिनर डेनियल विटोरी का नाम है। उन्होंने 498 पारियों में कुल 1297 मेडन ओवर फेंके हैं।

डेनियल विटोरी

Pic Credit: Social Media

