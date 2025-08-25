By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 25, 2025
फिल्मों में वकील बन चुके हैं ये स्टार्स
फिल्म पिंक, बदला जैसी फिल्मों में वकील बन चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने इन दोनों ही फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की थी।
अमिताभ बच्चन
PC: IMDb
फिल्म दामिनी में सनी देओल ने वकील का रोल किया। फिल्म में उनका डायलॉग तारीख पर तारीख आज भी फेमस है।
सनी देओल
PC: IMDb
अक्षय कुमार ने फिल्म जॉली एलएलबी 2, केसरी चैप्टर 2 में वकील का किरदार निभाया। दोनों ही फिल्में हिट साबित हुई।
अक्षय कुमार
PC: IMDb
फिल्म वीर जारा में रानी मुखर्जी लॉयर बनी थीं। ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा थी। शाहरुख-प्रीति जिंटा इसमें लीड में थे।
रानी मुखर्जी
PC: IMDb
अरशद वारसी
फिल्म जॉली एलएलबी में एक्टर अरशद वारसी ने वकील का रोल किया था। अब इसके तीसरे पार्ट में भी वह दिखेंगे।
PC: IMDb
तापसी पन्नू
फिल्म मुल्क में तापसी पन्नू ने वकील का किरदार निभाया था। जो अपने परिवार के सपोर्ट में केस लड़कर जीत जाती है।
PC: IMDb
पंकज त्रिपाठी
PC: IMDb
एक्टर पंकज त्रिपाठी की सुपरहिट सीरीज क्रिमिनल जस्टिस भी इस लिस्ट में है। इसमें वकील माधव मिश्रा सभी को खूब पसंद आये।
करीना कपूर
PC: IMDb
फिल्म ऐतराज में करीना कपूर ने वकील का रोल निभाया। उन्होंने फिल्म की कहानी में अपने पति के सपोर्ट में केस लड़ा।
मनोज बाजपेयी
PC: IMDb
एक्टर मनोज बाजपेयी ने फिल्म एक बंदा ही काफी है में वकील का किरदार निभाया। ये फिल्म भी हिट साबित हुई।
ऋचा चड्ढा
फिल्म सेक्शन 375 में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने वकील का किरदार निभाया था। एक्ट्रेस की एक्टिंग और फिल्म हिट हुई।
PC: IMDb
