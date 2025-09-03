By Deepali Srivastava
फिल्म सेट पर बुरी तरह चोटिल हो चुके हैं ये सितारे
कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन चोटिल हो गए थे। फाइट सीन के दौरान एक्टर को मेज का कोना पसलियों में लगा, जिससे खूब खून बहा था।
अमिताभ बच्चन
एक्टर ऋतिक रोशन को सिर में चोट लग गई थी। बैंग-बैंग में वह एक्शन सीन कर रहे थे। फिर उन्हें सर्जरी करानी पड़ी।
ऋतिक रोशन
खाकी की शूटिंग करते समय ऐश्वर्या को कार से बुरी तरह टक्कर लगी, जिससे उनका पैर टूट गया था। पीठ भी कैक्टस से छील गई थी। उन्हें एडमिट करना पड़ा था।
ऐश्वर्या राय
फिल्म जर्सी की शूटिंग करते हुए शाहिद के मुंह पर बॉल लग गई थी। इससे उनके होठों के पास 25 टांके लगाये गए थे।
शाहिद कपूर
भूत फिल्म की शूटिंग करते हुए विकी भी चोटिल हुए। उनके गाल की हड्डी टूट गई थी, जिसमें अंदर-बाहर की ओर टांके लगाने पड़े थे।
विकी कौशल
जॉन अब्राहम
फोर्स 2 की शूटिंग के दौरान स्टंट सीन करते हुए जॉन का पैर टूट गया था। इसके बाद उन्हें बेड रेस्ट बता दिया गया था।
आलिया भट्ट
ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में आलिया भट्ट स्टंट सीन कर रही थी और इसी दौरान उनके कंधे और हाथ में चोट लग गई थी।
कंगना रनौत
कंगना रनौत भी शूटिंग के दौरान घायल हो चुकी हैं। मणिकर्णिका की शूटिंग करते हुए एक्ट्रेस के माथे पर तलवार लग गई थी।
शाहरुख खान
एक्टर शाहरुख खान को रा.वन के शूट के दौरान कंधे में चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने फिल्म पूरी की। चेन्नई एक्सप्रेस शूटिंग में ये चोट ताजा हुई और फिर उन्हें सर्जरी करानी पड़ी।
सोनू सूद
फिल्म दबंग के शूट के दौरान सोनू सूद भी घायल हुए थे। फाइट सीन करते हुए सोनू की नाक की हड्डी टूट गई थी।
