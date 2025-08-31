By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 31, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

डेब्यू फिल्म से सुपरहिट हुए ये सितारे

एक्टर अजय देवगन ने फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज भी एक्टर हिट हैं।

अजय देवगन

Instagram: ajaydevgn

फिल्म रॉकी से संजय दत्त रातोंरात स्टार बन गए थे। हालांकि, फिल्म के बाद उनकी जीवन में कई उतार-चढ़ाव आये।

संजय दत्त

Instagram: sanjaydutt

कयामत से कयामत तक फिल्म से डेब्यू कर आमिर खान ने अलग पहचान बना ली थी। आज भी आमिर फिल्मों में काम कर रहे हैं।

आमिर खान

Instagram: aamirkhan

शाहिद कपूर ने फिल्म इश्क विश्क से डेब्यू किया था। फिल्म सुपरहिट हुई और शाहिद चॉकलेटी ब्वॉय के तौर पर फेमस हुए।

शाहिद कपूर

Instagram: shahidkapoor

फिल्म कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म थी और इससे वह सुपरस्टार बन गए थे। उनकी एक्टिंग-डांसिंग स्किल्स के लोग दीवाने हो गए थे।

ऋतिक रोशन

Instagram: hrithikroshan

आयुष्मान खुराना

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म विक्की डोनर से आयुष्मान खुराना हिट हो गए थे। आज भी आयुष्मान अच्छे कलाकार में आते हैं।

Instagram: ayushmannkhurrana

दीपिका पादुकोण

फिल्म ओम शांति ओम से डेब्यू कर दीपिका पादुकोण ने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का लोगों को दीवाना बना दिया था।

Instagram: deepikapdukone

आलिया भट्ट

Instagram: aliabhatt

आलिया भट्ट ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था। फिल्म हिट हुई और आलिया चर्चा में आईं।

सिद्धार्थ मल्होत्रा

Instagram: sidharthmalhotra

फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू कर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी लाइमलाइट में आये थे। उनके चार्मिंग लुक्स की लड़कियां दीवानी थी।

रणवीर सिंह

फिल्म बैंड बाजा बारात से डेब्यू कर रणवीर सिंह भी छा गए थे। इस फिल्म के बाद रणवीर ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया।

Instagram: ranveersingh

माधुरी दीक्षित और जूही चावला ने इस वजह से नहीं की किसी बॉलीवुड स्टार से शादी, सालों बाद खोला था राज

 Click Here