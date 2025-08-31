By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 31, 2025
डेब्यू फिल्म से सुपरहिट हुए ये सितारे
एक्टर अजय देवगन ने फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज भी एक्टर हिट हैं।
अजय देवगन
फिल्म रॉकी से संजय दत्त रातोंरात स्टार बन गए थे। हालांकि, फिल्म के बाद उनकी जीवन में कई उतार-चढ़ाव आये।
संजय दत्त
कयामत से कयामत तक फिल्म से डेब्यू कर आमिर खान ने अलग पहचान बना ली थी। आज भी आमिर फिल्मों में काम कर रहे हैं।
आमिर खान
शाहिद कपूर ने फिल्म इश्क विश्क से डेब्यू किया था। फिल्म सुपरहिट हुई और शाहिद चॉकलेटी ब्वॉय के तौर पर फेमस हुए।
शाहिद कपूर
फिल्म कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म थी और इससे वह सुपरस्टार बन गए थे। उनकी एक्टिंग-डांसिंग स्किल्स के लोग दीवाने हो गए थे।
ऋतिक रोशन
आयुष्मान खुराना
साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म विक्की डोनर से आयुष्मान खुराना हिट हो गए थे। आज भी आयुष्मान अच्छे कलाकार में आते हैं।
दीपिका पादुकोण
फिल्म ओम शांति ओम से डेब्यू कर दीपिका पादुकोण ने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का लोगों को दीवाना बना दिया था।
आलिया भट्ट
आलिया भट्ट ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था। फिल्म हिट हुई और आलिया चर्चा में आईं।
सिद्धार्थ मल्होत्रा
फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू कर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी लाइमलाइट में आये थे। उनके चार्मिंग लुक्स की लड़कियां दीवानी थी।
रणवीर सिंह
फिल्म बैंड बाजा बारात से डेब्यू कर रणवीर सिंह भी छा गए थे। इस फिल्म के बाद रणवीर ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया।
