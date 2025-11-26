By Deepali Srivastava
2025 में दुनिया को अलविदा कह गए ये 10 बॉलीवुड सितारे
साल 2025 फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी गमगीन रहा। इस साल फिल्मी जगत के कई सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया।
बॉलीवुड के सितारे
Instagram: oldisgold
कांटा लगा गर्ल फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला ने कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कार्डियक अरेस्ट से 28 जून को एक्ट्रेस की मौत हो गई थी।
शेफाली जरीवाला
Instagram: shefalijariwala
सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का भी इस साल निधन हुआ। 4 अप्रैल को मनोज कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्होंने कई दमदार फिल्मों में काम किया था।
मनोज कुमार
PC: IMDb
रामायण में कर्ण की भूमिका निभाकर घर-घर मशहूर हुए एक्टर पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हुआ। पंकज धीर ने कई बेहतरीन फिल्मों और सीरियल में काम किया।
पंकज धीर
PC: IMDb
भारतीय प्लेबैक सिंगर जुबीन गर्ग के निधन पर इंड्स्ट्री गहरे शोक में डूब गई थी। 19 सितंबर को उनकी अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए थे।
जुबीन गर्ग
PC: IMDb
गोवर्धन असरानी
फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाले एक्टर गोवर्धन असरानी भी इस साल दुनिया से विदा लिए। 84 साल की उम्र में 20 अक्टूबर को असरानी का निधन हुआ।
PC: IMDb
सतीश शाह
टीवी सीरियल के हिट एक्टर सतीश शाह की मौत ने भी फैंस को खूब रुलाया। 25 अक्टूबर को सतीश शाह ने अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
PC: IMDb
सुलक्षणा पंडित
सुलक्षणा पंडित अपनी सुरीली आवाज और हिंदी सिनेमा में दमदार अभिनय के लिए मशहूर थी। 7 नवंबर को एक्ट्रेस ने नानावटी अस्पताल में अंतिम सांस ली।
PC: IMDb
मुकुल देव
बॉलीवुड एक्टर मुकुल देव ने 54 साल की उम्र में 23 मई साल 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे।
PC: IMDb
कामिनी कौशल
बेहतरीन अदाकारा कामिनी कौशल भी 14 नवंबर को दुनिया से विदा हो गई। उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह, लाल सिंह चड्ढा, नदियां के पार जैसी फिल्मों में काम किया था।
PC: IMDb
धर्मेंद्र
89 साल के सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके जाने से इंडस्ट्री में शोक पसर गया।
Instagram: apkadharam
