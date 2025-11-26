By Deepali Srivastava
2025 में दुनिया को अलविदा कह गए ये 10 बॉलीवुड सितारे

साल 2025 फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी गमगीन रहा। इस साल फिल्मी जगत के कई सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

बॉलीवुड के सितारे

कांटा लगा गर्ल फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला ने कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कार्डियक अरेस्ट से 28 जून को एक्ट्रेस की मौत हो गई थी।

शेफाली जरीवाला

सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का भी इस साल निधन हुआ। 4 अप्रैल को मनोज कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्होंने कई दमदार फिल्मों में काम किया था।

मनोज कुमार

रामायण में कर्ण की भूमिका निभाकर घर-घर मशहूर हुए एक्टर पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हुआ। पंकज धीर ने कई बेहतरीन फिल्मों और सीरियल में काम किया।

पंकज धीर

भारतीय प्लेबैक सिंगर जुबीन गर्ग के निधन पर इंड्स्ट्री गहरे शोक में डूब गई थी। 19 सितंबर को उनकी अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए थे।

जुबीन गर्ग

गोवर्धन असरानी

फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाले एक्टर गोवर्धन असरानी भी इस साल दुनिया से विदा लिए। 84 साल की उम्र में 20 अक्टूबर को असरानी का निधन हुआ।

सतीश शाह

टीवी सीरियल के हिट एक्टर सतीश शाह की मौत ने भी फैंस को खूब रुलाया। 25 अक्टूबर को सतीश शाह ने अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

सुलक्षणा पंडित

सुलक्षणा पंडित अपनी सुरीली आवाज और हिंदी सिनेमा में दमदार अभिनय के लिए मशहूर थी। 7 नवंबर को एक्ट्रेस ने नानावटी अस्पताल में अंतिम सांस ली।

मुकुल देव

बॉलीवुड एक्टर मुकुल देव ने 54 साल की उम्र में 23 मई साल 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे।

कामिनी कौशल

बेहतरीन अदाकारा कामिनी कौशल भी 14 नवंबर को दुनिया से विदा हो गई। उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह, लाल सिंह चड्ढा, नदियां के पार जैसी फिल्मों में काम किया था।

धर्मेंद्र

89 साल के सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके जाने से इंडस्ट्री में शोक पसर गया।

