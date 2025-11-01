By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ ODI बल्लेबाज, विराट, रोहित के साथ लिस्ट में 1 पाकिस्तानी भी
आईसीसी रैंकिंग्स के अनुसार मौजूदा समय में वनडे के टॉप-10 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
टॉप-10 वनडे बैटर
Pic Credit: Social Media
आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग्स में भारत के रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। वे रैंकिंग में 781 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर मौजूद हैं।
रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
इस सूची में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान हैं। मौजूदा समय में उनके 764 पॉइंट्स हैं।
इब्राहिम जादरान
Pic Credit: Social Media
745 पॉइंट्स के साथ भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
शुभमन गिल
Pic Credit: Social Media
पाकिस्तान के बाबर आजम के 739 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे लिस्ट में चौथे स्थान पर बने हुए हैं।
बाबर आजम
Pic Credit: Social Media
न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल 734 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सूची में पांचवे स्थान पर हैं।
डैरिल मिचेल
Pic Credit: Social Media
भारत के विराट कोहली के 725 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे 6वें स्थान पर हैं।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
716 पॉइंट्स के साथ श्रीलंका के चरिथ असलंका इस सूची में 7वें स्थान पर हैं।
चरिथ असलंका
Pic Credit: Social Media
आयरलैंड के बल्लेबाज हैरी टैक्टर के 708 पॉइंट्स हैं और वे 8वें स्थान पर हैं।
हैरी टैक्टर
Pic Credit: Social Media
भारत के श्रेयस अय्यर 700 पॉइंट्स के साथ इस सूची में 9वें स्थान पर हैं।
श्रेयस अय्यर
Video Credit: Social Media
वेस्टइंडीज के शाई होप के इस समय 690 पॉइंट्स हैं और वे लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं।
शाई होप
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली के बुरे दिन, लिस्ट में बाबर आजम से भी पीछे
Click Here