By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
आईसीसी T20 रैंकिंग में दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय
टी-20 की ताजा रैंकिंग में अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर हैं।
अभिषेक शर्मा
Pic Credit: Social Media
दूसरे स्थान पर 804 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तिलक वर्मा हैं।
तिलक वर्मा
Pic Credit: Social Media
इंग्लैंड के फिल सॉल्ट 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
फिल सॉल्ट
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में चौथे स्थान पर 772 रेटिंग पॉइंट्स के साथ जोस बटलर हैं।
जोस बटलर
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड खिसककर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मौजूदा समय में उनके 771 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
ट्रेविस हेड
Video Credit: Social Media
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 739 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 6वें स्थान पर हैं।
सूर्यकुमार यादव
Pic Credit: Social Media
734 रेटिंग पॉइंट्स के साथ श्रीलंका के पथुम निसांका लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं।
पथुम निसांका
Pic Credit: Social Media
न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट इस सूची में 725 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर हैं।
टिम सीफर्ट
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 9वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड हैं। मौजूदा समय में उनके 676 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
टिम डेविड
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 10वें और आखिरी स्थान पर भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। उनके 673 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
यशस्वी जायसवाल
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी कितने साल की हैं?
Click Here