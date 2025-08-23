By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 23, 2025

आईसीसी T20 रैंकिंग में दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

टी-20 की ताजा रैंकिंग में अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर हैं।

अभिषेक शर्मा

Pic Credit: Social Media

दूसरे स्थान पर 804 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तिलक वर्मा हैं।

तिलक वर्मा

Pic Credit: Social Media

इंग्लैंड के फिल सॉल्ट 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

फिल सॉल्ट

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में चौथे स्थान पर 772 रेटिंग पॉइंट्स के साथ जोस बटलर हैं।

जोस बटलर

Pic Credit: Social Media

ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड खिसककर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मौजूदा समय में उनके 771 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

ट्रेविस हेड

Video Credit: Social Media

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 739 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 6वें स्थान पर हैं।

सूर्यकुमार यादव

Pic Credit: Social Media

734 रेटिंग पॉइंट्स के साथ श्रीलंका के पथुम निसांका लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं।

पथुम निसांका

Pic Credit: Social Media

न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट इस सूची में 725 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर हैं।

टिम सीफर्ट

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में 9वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड हैं। मौजूदा समय में उनके 676 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

टिम डेविड

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में 10वें और आखिरी स्थान पर भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। उनके 673 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

यशस्वी जायसवाल

Pic Credit: Social Media

