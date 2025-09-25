By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 25, 2025

पिंक जर्सी में स्मृति मंधाना की 10 खूबसूरत तस्वीरें

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच गुलाबी जर्सी में खेला गया था।

गुलाबी जर्सी में भारतीय टीम

इसका उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरुकता फैलाना था।

ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरुकता

गुलाबी जर्सी में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम नजर आई थी।

पहली बार गुलाबी जर्सी में टीम इंडिया

इस मैच में स्मृति मंधाना ने शानदार शतकीय पारी खेली थी।

शतकीय पारी

गुलाबी जर्सी उन पर काफी अच्छी भी लग रही थी।

गुलाबी जर्सी में शानदार

गुलाबी जर्सी में सोशल मीडिया पर स्मृति मंधाना की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं।

लोग इस जर्सी में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

लोग कर रहे तारीफ

बता दें कि स्मृति मंधाना भारत की सबसे बेहतरीन महिला क्रिकेटर्स में से एक हैं।

बेहतरीन क्रिकेटर

उन्होंने भारतीय महिला टीम को जीत दिलाने के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं।

भारत को जिताए हैं कई मैच

