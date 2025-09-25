By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
पिंक जर्सी में स्मृति मंधाना की 10 खूबसूरत तस्वीरें
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच गुलाबी जर्सी में खेला गया था।
गुलाबी जर्सी में भारतीय टीम
Pic Credit: Social Media
इसका उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरुकता फैलाना था।
ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरुकता
Pic Credit: Social Media
गुलाबी जर्सी में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम नजर आई थी।
पहली बार गुलाबी जर्सी में टीम इंडिया
Pic Credit: Social Media
इस मैच में स्मृति मंधाना ने शानदार शतकीय पारी खेली थी।
शतकीय पारी
Pic Credit: Social Media
गुलाबी जर्सी उन पर काफी अच्छी भी लग रही थी।
गुलाबी जर्सी में शानदार
Pic Credit: Social Media
गुलाबी जर्सी में सोशल मीडिया पर स्मृति मंधाना की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं।
Pic Credit: Social Media
लोग इस जर्सी में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
लोग कर रहे तारीफ
Pic Credit: Social Media
बता दें कि स्मृति मंधाना भारत की सबसे बेहतरीन महिला क्रिकेटर्स में से एक हैं।
बेहतरीन क्रिकेटर
Pic Credit: Social Media
उन्होंने भारतीय महिला टीम को जीत दिलाने के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं।
भारत को जिताए हैं कई मैच
Pic Credit: Social Media
क्या आप जानते हैं खून का रंग लाल ही क्यों होता है?
Click Here