By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

IAS अधिकारी रूपल राणा की 10 खूबसूरत तस्वीरें

2024 बैच की आईएएस अधिकारी रूपल राणा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें हजारों लोग फॉलो करते हैं।

रूपल राणा

Pic Credit: Social Media

रूपल सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद करते हैं।

तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

रूपल ने साल 2023 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया 26वीं रैंक हासिल की थी।

2023 में क्रैक की यूपीएससी

Pic Credit: Social Media

इस रैंक के साथ उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित किया गया।

बनीं आईएएस अधिकारी

Pic Credit: Social Media

रूपल राणा मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली हैं।

उत्तर प्रदेश की हैं रूपल

Pic Credit: Social Media

रूपल ने अपनी शुरुआती शिक्षा बड़ौत के जेपी पब्लिक स्कूल से हासिल की है। उन्होंने हाईस्कूल में 10 सीजीपीए हासिल किया था। 

रूपल की शुरुआती शिक्षा

Pic Credit: Social Media

उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस से की।

11वीं और 12वीं की पढ़ाई

Pic Credit: Social Media

स्कूलिंग के बाद रूपल राणा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से बीएससी किया है। 

देशबंधु कॉलेज से बीएससी

Pic Credit: Social Media

ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूपीएससी करने का मन बनाया और तीसरे प्रयास में ऑल इंडिया 26वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की।

तीसरे प्रयास में मिली सफलता

Pic Credit: Social Media

