IAS अधिकारी रूपल राणा की 10 खूबसूरत तस्वीरें
2024 बैच की आईएएस अधिकारी रूपल राणा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें हजारों लोग फॉलो करते हैं।
रूपल राणा
रूपल सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद करते हैं।
तस्वीरें
रूपल ने साल 2023 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया 26वीं रैंक हासिल की थी।
2023 में क्रैक की यूपीएससी
इस रैंक के साथ उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित किया गया।
बनीं आईएएस अधिकारी
रूपल राणा मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली हैं।
उत्तर प्रदेश की हैं रूपल
रूपल ने अपनी शुरुआती शिक्षा बड़ौत के जेपी पब्लिक स्कूल से हासिल की है। उन्होंने हाईस्कूल में 10 सीजीपीए हासिल किया था।
रूपल की शुरुआती शिक्षा
उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस से की।
11वीं और 12वीं की पढ़ाई
स्कूलिंग के बाद रूपल राणा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से बीएससी किया है।
देशबंधु कॉलेज से बीएससी
ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूपीएससी करने का मन बनाया और तीसरे प्रयास में ऑल इंडिया 26वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की।
तीसरे प्रयास में मिली सफलता
