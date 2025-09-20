By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 20, 2025
इतनी खूबसूरत हैं DSP पूजा लक्षकार, 10 PHOTOS
मध्य प्रदेश की पीसीएस अधिकारी पूजा लक्षकार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
पूजा लक्ष्कार
Pic Credit: Social Media
उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 1 लाख के करीब लोग फॉलो करते हैं।
लगभग 1 लाख फॉलोअर्स
Pic Credit: Social Media
पूजा ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की साल 2021 की परीक्षा में सफलता हासिल की थी।
2021 में क्रैक की थी परीक्षा
Pic Credit: Social Media
उन्होंने इस परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की थी।
8वीं रैंक
Pic Credit: Social Media
इस रैंक के साथ उन्हें डीएसपी की पोस्ट मिली।
बनीं डीएसपी
Pic Credit: Social Media
पूजा मूल रूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक की रहने वाली हैं।
टीकमगढ़ की हैं पूजा
Pic Credit: Social Media
उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत की।
कड़ी मेहनत
Pic Credit: Social Media
पूजा प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ बेहद खूबसूरत भी हैं। उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
ब्यूटी विद ब्रेन
Pic Credit: Social Media
पूजा को पढ़ाई-लिखाई और नौकरी के अलावा गायन पसंद है। उनकी इंस्टा प्रोफाइल देखकर पता लगता है कि वे घूमने फिरने की भी शौकीन हैं।
गायन में रुचि
Pic Credit: Social Media
