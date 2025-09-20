By Vimlesh Kumar Bhurtiya
इतनी खूबसूरत हैं DSP पूजा लक्षकार, 10 PHOTOS

मध्य प्रदेश की पीसीएस अधिकारी पूजा लक्षकार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

पूजा लक्ष्कार

उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 1 लाख के करीब लोग फॉलो करते हैं।

लगभग 1 लाख फॉलोअर्स

पूजा ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की साल 2021 की परीक्षा में सफलता हासिल की थी।

2021 में क्रैक की थी परीक्षा

उन्होंने इस परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की थी।

8वीं रैंक

इस रैंक के साथ उन्हें डीएसपी की पोस्ट मिली।

बनीं डीएसपी

पूजा मूल रूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक की रहने वाली हैं।

टीकमगढ़ की हैं पूजा

उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत की।

कड़ी मेहनत

पूजा प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ बेहद खूबसूरत भी हैं। उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा।

ब्यूटी विद ब्रेन

पूजा को पढ़ाई-लिखाई और नौकरी के अलावा गायन पसंद है। उनकी इंस्टा प्रोफाइल देखकर पता लगता है कि वे घूमने फिरने की भी शौकीन हैं।

गायन में रुचि

