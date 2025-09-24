By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 24, 2025
Sports
ये हैं अभिषेक शर्मा की गर्लफ्रेंड, 10 तस्वीरों में खूबसूरती देख फिदा हो जाएंगे
अभिषेक शर्मा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम लैला फैजल है।
अभिषेक शर्मा की गर्लफ्रेंड
वे दिल्ली की रहने वाली हैं और कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं।
दिल्ली की हैं लैला
लैला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी पॉपुलर हैं। उन्हें 61 हजार से अधिक लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं।
इंस्टाग्राम पर पॉपुलर
लैला फैजल और अभिषेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं।
एक-दूसरे को करते हैं फॉलो
हाल ही में जब अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 74 रनों की पारी खेली थी, तब लैला ने उन पर गर्व महसूस किया था।
शानदार बैटिंग पर दी थी बधाई
लैला फैजल ने अभिषेक को टैग करते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें लिखा था बहुत गर्व है।
बहुत गर्व है
लैला खास मौकों पर अभिषेक शर्मा को टैग करके बधाई संदेश देती रहती हैं। उन्होंने जन्मदिन पर भी अभिषेक को शुभकामनाएं दी थीं।
खास मौकों पर देती हैं शुभकामनाएं
इन्हीं सब सोशल मीडिया की एक्टिविटीज को देखकर नेटिजंस को लगता है कि ये दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।
कयास
हालांकि, सच्चाई क्या है, यह इन दोनों को ही पता है। रिश्ते के बारे में दोनों में किसी ने कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
रिश्ते की पुष्टि नहीं
